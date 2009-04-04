به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره به قلم "مارتین وینتر" نوشت : ناتو در حالی شصتمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد که کمتر از پایان جنگ سرد می داند در چه وضعیتی است و به کجا می خواهد برود.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه ناتو همواره در برابر این پرسش قرار دارد که جایگاه آن در این دنیای تغییر یافته کجاست دلیل پاسخ ندادن اعضای این ائتلاف به این پرسش در نشست شصتمین سالگرد تاسیس آن را ترس زیاد آنها از نابودی در راه گشتن به دنبال خود ارزیابی کرد.

نویسنده در ادامه به شرکت و مداخله ناتو در بسیاری از بحرانهای بین المللی از جمله مسئله کوزوو،افغانستان و شکار تروریستها تا سواحل آفریقا و نتیجه ناچیز این عملیاتها اشاره کرد و اظهار داشت : امید اینکه شاید ناتو به یک بازیگر مهم در سیاست امنیت بین المللی تبدیل شود نمی تواند به این ترتیب تحقق یابد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به نگاه متفاوت اعضای ناتو به دنیا گفت: یک استراتژی مستمر و یکپارچه و واحد در چنین شرایطی قابل طراحی نیست.

وی در ادامه به تفاوت دیدگاههای اعضا درباره روسیه اشاره کرده و اظهار داشت : در حالی که اکثر دولتهای اروپای غربی و آمریکا روسیه را یک شریک مهم می دانند کشورهای اروپای شرقی به شدت به روسها بی اعتماد هستند. به این ترتیب و با این اختلاف نظرها این ائتلاف از روشن کردن روابطش با قدرت اتمی روسیه جلوگیری می کند.

نویسنده همچنین به اختلاف نظر اعضای ناتو در مقابله و مبارزه با تروریستها و وجود شکاف و جدایی بین آنها در مسئله جنگ عراق و افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت با وجود تغییر حکومت در آمریکا اختلافات اساسی در برخورد با بحرانها همچنان در بین اعضای ناتو باقی خواهد بود.

نویسنده در پایان خاطر نشان کرد : ناتو در حالی می تواند جشن شصتمین سالگرد تاسیس خود را تجربه کند که از رویاها و توهمات خود دست برداشته و به جاه طلبی هایش پایان دهد. ناتو هرگز یک قدرت سیاسی نبوده و نخواهد بود. آینده سیاسی ناتو اولا در این قرار دارد همان چیزی که بوده است باقی بماند.

وی همچنین خاطر نشان کرد که ناتو باید در آینده خود را به عنوان ابزار تدافعی قلمداد کند. هرگونه جاه طلبی در انجام وظایف، این ائتلاف نظامی را به نابودی خواهد کشاند. فروتنی و تواضع ناتو پاسخی به مسائل و مشکلات مفهومی آن است.

