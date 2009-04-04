به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در اولین نشست عمومی با حضور معاونان، مدیران، بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور که روز شنبه برگزار شد به پیام نوروزی مقام معظم رهبری درخصوص "اصلاح الگوی مصرف" اشاره کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف مکمل سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و لایحه بودجه کشور است و خوشبختانه افکار عمومی و فضای کلی جامعه نیز درجهت حمایت و استقبال از این پیام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بحث مصرف در کشور را بحثی جدی و مشکلات مرتبط با آن را بسیار مضر و خطرناک خواند و گفت : به همین منظور بحث ساماندهی وضعیت مصرف در کشور را چه در حال حاضر و در زمانی که در وزارت کشور بودم پیگیری کردم و نمونه آن سهمیه‌بندی مصرف بنزین بود که هر چند به صورت ناقص اجرا شد اما با همین وضعیت روزانه 22 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود.

پورمحمدی مهمترین حوزه‌ای که مخاطب فرمایش مقام معظم رهبری است را سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و اظهار داشت: ممکن است دولت و مجلس برای بهبود وضعیت مصرف ضابطه و قانون تعیین کنند اما مهم اجرای آن است. باید در این زمینه هم به دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیمگیر و هم به دستگاههای مجری کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت داخلی کشور و اوضاع بین‌المللی پرداخت.

وی در تشریح مسایل داخلی به مصوبه مجلس درباره بودجه سال جاری و طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: مصوبه بودجه مجلس مصوبه خوبی است. هر چند که با کشمکشهایی همراه بود اما به لحاظ کارشناسی استفاده بهینه از امکانات کشور و جهتگیریهایی که دارد می‌تواند فضای مطلوبی را برای پیشرفت کشور فراهم کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین نفس طرح تحول اقتصادی را خوب توصیف کرد و افزود: هر چند تحول اقتصادی با کاستیها و مشکلاتی روبروست و سازمان بازرسی نیز در این زمینه گزارشی تهیه کرده است اما تأمل مجلس در این زمینه تأمل خوب و مثبتی است و امیدواریم مجلس با حوصله بیشتر این طرح را تصویب کند.

پورمحمدی در ادامه به مسایل خارجی و بین‌المللی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در آن اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات و بحران اقتصادی که در جهان حاکم شد همچنان شاهدیم که بخش زیادی از سرمایه‌ داران تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند و از این موضوع باید به بهترین شکل استفاده کرد.

وی تصریح کرد: حقیقت پیامی که راهبران آمریکایی و دیگر کشورها در برخی محافل سیاسی تصمیمگیری در جهان عنوان می‌کنند این است که واقعیت جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته اند یا در حال پذیرش آن هستند. البته این بدان معنی نیست که آنان از آسیب زدن به کشور کوتاه می‌آیند بلکه کارشان چه در حالت ناامیدی و چه در حالت امیدواری انجام می‌دهند اما الان وضعیتی حاکم است که دشمن با ناامیدی در حال تعارض و مبارزه با ایران است.

پورمحمدی کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور را به تلاش برای داشتن مجموعه اداری کارآمد، وظیفه‌شناس، با برنامه و با انگیزه توصیه کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور با بهره‌گیری از نیروهای موجود باید در تحول، نوآوری، افزایش بهره‌وری و اصلاح امور پیشتاز باشد.