به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، تظاهرات دهها هزار نفری در استراسبورگ فرانسه نزدیک محل برگزاری نشست شصتمین سالگرد ناتو به خشونت کشیده شد.

تظاهرات کنندگان خواستار تلاش کشورهای عضو ناتو برای کاهش تنشها در منطقه و جهان شدند و سیاستهای کنونی را عامل تشدید تنشها عنوان کردند.

در این تظاهرات که به تخریب ساختمانها و اماکن عمومی در استراسبورگ انجامید؛ 50 نفر نیز زخمی شدند. تظاهرات کنندگان پلیس این شهر را به استفاده غیرمعمول از ابزارهای ضد شورش متهم کرده اند.

هزاران پلیس با استفاده از گاز اشک آور و دیگر ابزارهای ضد شورش به پراکنده کردن تظاهرات کنندگان پرداختند.

شصتمین نشست سران ناتو در استراسبورگ فرانسه در حال برگزاری است.