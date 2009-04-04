به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، باراک اوباما در سخنرانی خود در نشست سران ناتو در استراسبورگ فرانسه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره حاشیه های نشست گروه 20 در لندن با اشاره به تظاهرات صدها هزار نفری در محل نشست و به خشونت کشیده شدن این راهپیمایی گفت: بحران مالی جهانی باید کنترل شود در غیر این صورت نتایج آن غیرقابل تصور خواهد بود.

وی ادامه داد: بحران مالی جهانی می تواند به بحرانی اجتماعی و در نهایت یک بحران سیاسی منجر شود.

نشست اقتصادی گروه 20 برای بررسی بحران مالی جهانی در لندن در دوم آوریل برگزار شد که با تظاهرات گسترده مردمی روبرو شد که تعداد زیادی زخمی و یک کشته در پی داشت.