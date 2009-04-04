به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، باراک اوباما در نشست شصتمین سالگرد ناتو در استراسبورگ گفت : افغانستان اولین ماموریت ناتو بود ماموریتی که بیش از هفت سال به طول انجامید بدون رسیدن به نتیجه ای دلخواه.

وی افزود: القاعده تهدیدی برای همه است و آمریکا به تنهایی نمی تواند با این تهدید فرامرزی بجنگد.

رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد : اعضای ناتو اعزام پنج هزار نیروی بیشتر برای اعزام به افغانستان و همچنین کمک مالی گسترده به برگزاری انتخابات در این کشور را تضمین کرده اند که می تواند زمینه ای برای برقراری ثبات در کابل شود.

اوباما، آموزش ارتش افغانستان و ایجاد موسسه ای برای کمک به تقویت و آموزش این ارتش را یک ضرورت دانست و گفت : سیاست سیاست ناتو درباره پاکستان به عنوان قسمتی از مشکل افغانستان، باید بر اساس استفاده از دیپلماسی و توسعه برنامه ریزی شود تا دولت اسلام آباد بتواند مرزها و مردم خود را کنترل کند.

رئیس جمهوری آمریکا انگیزه نظامیان آمریکایی از ادامه جنگ در افغانستان را دفاع از آمریکا در قبال یک حمله تروریستی جدید عنوان کرد و اظهار داشت : هدف ما شکست قطعی القاعده به عنوان یک تهدید جهانی است.