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۱۶ فروردین ۱۳۸۸، ۸:۲۶

سرهنگ اسماعیلی: ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک فقط با آرم جدید مجاز است

سرهنگ اسماعیلی: ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک فقط با آرم جدید مجاز است

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و محدوده زوج و فرد از 15 فروردین تنها با آرم جدید مجاز است.

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آرمهای قدیمی طرح ترافیک فاقد اعتبار قانونی است و رانندگان تنها با برچسب های جدید آرم ترافیک مجاز به ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافیک هستند.

وی اظهارداشت: پلیس از صبح امروزشنبه 15 فروردین همزمان با آغاز ساعت ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک (6صبح) از ورود خودروهایی که فاقد مجوز آرم ترافیک جدید باشند در محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک ممانعت بعمل آورده و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهور تهران بزرگ ساعات ممنوعیت ورود به طرح ترافیک را از ساعت 6 تا 17 و محدوده زوج و فرد را از ساعت 6 تا 19 اعلام کرد.

اسماعیلی همچنین با اشاره به تغییر ساعت رسمی کشور اظهار داشت: با تغییر ساعت رسمی کشور ساعات ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد تغییری نیافته و بر اساس همان ساعات قبلی اعلام شده اعمال می شود.

وی جریمه ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافیک را برای خودروهای فاقد آرم تردد 130 هزار ریال بیان کرد.
کد مطلب 854557

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