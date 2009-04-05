سرهنگ اسماعیلی: ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک فقط با آرم جدید مجاز است

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آرمهای قدیمی طرح ترافیک فاقد اعتبار قانونی است و رانندگان تنها با برچسب های جدید آرم ترافیک مجاز به ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافیک هستند.

وی اظهارداشت: پلیس از صبح امروزشنبه 15 فروردین همزمان با آغاز ساعت ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک (6صبح) از ورود خودروهایی که فاقد مجوز آرم ترافیک جدید باشند در محدوده زوج و فرد و طرح ترافیک ممانعت بعمل آورده و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهور تهران بزرگ ساعات ممنوعیت ورود به طرح ترافیک را از ساعت 6 تا 17 و محدوده زوج و فرد را از ساعت 6 تا 19 اعلام کرد.

اسماعیلی همچنین با اشاره به تغییر ساعت رسمی کشور اظهار داشت: با تغییر ساعت رسمی کشور ساعات ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد تغییری نیافته و بر اساس همان ساعات قبلی اعلام شده اعمال می شود.

وی جریمه ورود به محدوده ممنوعه طرح ترافیک را برای خودروهای فاقد آرم تردد 130 هزار ریال بیان کرد.