آخرین نتایج لیگ روباتهای فوتبالیست انسان ‌نما

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در لیگ روباتهای فوتبالیست انسان نما تیم Fumnnoid برلین آلمان موفق شد با نتیجه 3 بر صفر تیم Arina از دانشگاه مبارکه اصفهان را شکست دهد.



در لیگ رباتهای فوتبالیست سایز کوچک تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین موفق شد با نتیجه قاطع 10 بر صفر تیم Parsian از دانشگاه صنعتی امیرکبیر را شکست دهد و تیم Small Shut از دانشگاه شاهرود نیز بر تیم Tmmortals غلبه کرد.



همچنین تیمهای MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، آریانا از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، IUT Rescue از دانشگاه صنعتی اصفهان، پارس از دانشگاه خواجه نصیر، پاسارگارد از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، Rescquake از دانشگاه خواجه نصیر طوسی، Robo رازی کرمانشاه، یارا و دانشگاه سما در لیگ روباتهای امدادگر واقعی به مرحله دوم راه یافتند.



در لیگ روباتهای امدادگر مجازی نیز تیمهای RoadRunner با کسب 157 امتیاز، ABSM با 155 امتیاز، Sppahan با 185امتیاز از شانسهای کسب مقامهای برتر هستند.

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