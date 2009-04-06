آلودگی هوای اصفهان به مرحله بحرانی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رئیس شورای شهر اصفهان صبح دوشنبه در نخستین جلسه شورای شهر این استان در سال 88 خاطرنشان کرد: بی توجهی به آلودگی هوا، مشکلات عدیده ای را برای شهر تاریخی، فرهنگی اصفهان ایجاد خواهد کرد.

وی حذف آلاینده های زیست محیطی و توسعه فضاهای سبز را بهترین راهکار برای سالم سازی هوای شهر اصفهان دانست و لازمه این امر را همکاری و تعامل تمام مسئولان استان و شهر اصفهان بیان کرد.

وی افزود: برای جلوگیری از آلودگی هوای شهر اصفهان باید در شعاع 50 کیلومتری این شهر هیچگونه توسعه صنعتی صورت نگیرد و مسئولان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بر اجرای مصوبات این شورا توسط مسئولان شهرداری تاکید کرد و گفت: متاسفانه برخی موضوعات مطرح شده در جلسات علنی شورای شهر اصفهان به مرحله اجرا در نمی آید و به فراموشی سپرده می شود.

وی همچنین در ادامه با اشاره به نامگذاری این سال به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مهمترین مصداق این امر را می توان در مصرف بهینه آرد، نان، برق، سوخت، گاز و آب دنبال کرد که باید برای صرفه جویی آنها تمهیداتی اندیشیده شود تا درآمد حاصل از آن در شهرها و مناطقی که الگوی مصرف در آنها رعایت می شود، هزینه شود.

حاج رسولیها افزود: در صورتی که درآمدهای حاصل از صرفه جویی در شهرها و مناطقی که الگوی مصرف در آنها رعایت می شود، هزینه شود رقابت شایسته و قابل قبول برای اصلاح الگوی مصرف در کشور ایجاد می شود.

وی همچنین از عدم اجرای مطلوب طرح تکریم ارباب رجوع در شهرداری و سایر ارگانها و ادارات شهر اصفهان خبر داد و بر حرکت مسئولان برای اجرای مطلوب این طرح تاکید کرد.

حاج رسولی ها افزود: در سال جاری ارائه راهکارهای اصولی و ایجاد وحدت رویه در مباحث مهم مالی، مسائل شهرسازی و ارزیابی عملکرد و تشویق شهرداران و سازمانهایی که به تکریم ارباب رجوع توجه بیشتری داشته اند، لازم است.

در بخش دیگری از این جلسه، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اصفهان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال "اصلاح الگوی مصرف" توسط مقام معظم رهبری اظهار امیدواری کرد که این شعار کلیدی در تمام عرصه های نظام مورد توجه جدی قرار گیرد.

علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به اینکه مهمترین صرفه جویی، رعایت وقت مردم است، خواستار توجه مدیریت شهری به این موضوع شد.

وی اظهار داشت: معطلی در ایستگاههای اتوبوس، ترافیک های سنگین، بانکها و صفوف نان و شیر از مصادیق آن است و باید در سال جاری راهکارهایی برای صرفه جویی در وقت مردم نیز اندیشیده شود.