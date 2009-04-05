سفر وزیر بازرگانی انگلیس به بغداد/ تلاش لندن برای تصاحب بازار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شباب العراق، یک منبع اطلاع رسانی در وزارت بازرگانی عراق اعلام کرد : "پیتر ماندلسون" وزیر بازرگانی انگلیس در نظر دارد در سفری قریب الوقوع در راس یک هیئت بلندپایه اقتصادی به بغداد سفر کند.

به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، بعد از گذشت بیش از بیست سال این سفر اولین سفر وزیر بازرگانی انگلیس به عراق است.

منبع مذکور درادامه خاطر نشان کرد : این اقدام دولت انگلیس بیانگر تمایل لندن به عادی سازی روابط تجاری و بازرگانی خود با بغداد آن هم در زمانی است که انگلیس در صدد خروج از عراق بعد از حضور 6 ساله نظامی در این کشور است.

هیئت اقتصادی و تجاری انگلیس شامل 23 تن از نمایندگان شرکت های بزرگ اقتصادی در زمینه های نفت، گاز و همچنین نمایندگانی از دیگر بخش ها مانند بهداشت، حمل و نقل ، نیرو، آب ، بانک ها و امنیت می شود.

این درحالی است که انگلیس بارها اعلام کرد: در صدد امضای توافقنامه امنیتی با بغداد مانند توافقنامه به امضا رسیده بین بغداد و واشنگتن است.