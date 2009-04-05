اصغر هاشمی کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری "لیست انتظار" نیمه اسفند پارسال در مشهد به پایان رسید. برای انتخاب تدوینگر، صداگذار و آهنگساز مذاکره‌هایی شده و به زودی تدوین آغاز می‌شود. احتمالا سیامک مهماندوست تدوین "لیست انتظار" را انجام می‌دهد. هنوز زمان پخش این فیلم مشخص نشده است.

این کارگردان افزود: چند پیشنهاد سینمایی و تلویزیونی دارم که هنوز هیچ کدام قطعی نشده است. با انتخاب یکی از فیلمنامه‌های پیشنهاد شده به زودی کار تازه‌ای را شروع می‌کنم.

هادی پویان تصویربردار، محمد بصیرتیان طراح صحنه و لباس، رحیم مهدیخانی طراح گریم، محمد صالحی صدابردار و مجتبی خادم‌زاده دستیار کارگردان "لیست انتظار" هستند که در گروه فیلم و سریال شبکه یک تولید می‌شود.

حسین عابدینی و سمیرا حسینی بازیگران این فیلم هستند و تعدادی از بازیگران مشهدی در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند که یکی از بخش‌های مجموعه فیلم "شهری که دوست می‌دارم" با موضوع زیارت امام رضا(ع) است.

هاشمی فیلم‌های سینمایی "در آرزوی ازدواج"، "مجردها" ، "زندگی" و فیلم تلویزیونی "چند قدم نزدیکتر" را در کارنامه دارد. فیلم‌های "هر شب تنهایی" و "شب" از مجموعه‌ فیلم‌های "شهری که دوست می‌دارم" به کارگردانی رسول صدرعاملی در جشنواره فجر اکران شد، اما "لیست انتظار" برای پخش تلویزیونی آماده شده و اکران عمومی نمی‌شود.