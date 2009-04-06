یک میلیون تن گوشت در خراسان رضوی تولید می شود

حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: بیش از 13 هزار تن گوشت قرمز و مرغ در سال 87 در استان ذخیره شده که مازاد ظرفیت به علت عدم وجود سردخانه در مشهد به سردخانه های آستان قدس رضوی در سرخس منتقل شد بنابراین باتوجه به سرمایه گذاری های انجام شده امید است تا پایان سال جاری مشکلی ازلحاظ مواد غذایی نداشته باشیم.

معاون بهبود تولیدات دامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه صادرات و واردات با یکدیگر مغایرت ندارند، خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی علاوه بر صادارت گوشت، واردات نیز انجام شده زیرا این موضوع برای تعادل در تولید و مصرف در فصول مختلف انجام می شود.

طاهری ادامه داد: به منظور حضور در بازارهای منطقه ای درصدی از گوشت تولیدی را صادر و به تناسب و حسب نیاز اجازه ورود گوشت صنعتی نیز داده می شود بنابراین در همان زمانی که گوشت صادر می شود، واردکننده نیز هستیم.

وی عنوان کرد: باید در راستای پرورش و افزایش دام سبک و کم چرب گام برداشت زیرا برای این بخش از تولید کشاورزی لازم است برنامه ریزی های طولانی مدتی انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دامداران دام سبک نباید متقاضی جو برای دامهای خود باشند و باید برای تغذیه دامهای خود از کنسانتره که از نظر ترکیبات غذایی کاملی است و متناسب با نوع دام و سن دام به میزان مناسب باید استفاده کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از این به بعد به جای ماده اولیه قرار است کنسانتره به دامداران داده شود و کنسانتره تولیدی از یارانه های خاصی برخوردار هستند.

وی با اشاره به تفاوت نیاز غذایی دامها متناسب با سن، نوع و جنس آنها، بیان داشت: توصیه می شود دامداران سیلوی ذرت علوفه ای، کاه غنی شده، کنسانتره و... را متناسب با نوع دام موجود جایگزین مراتع و نهادهایی همچون جو کنند.

طاهری همچنین از تحویل گوشت بسته بندی شده و قیمت گذاری شده بر اساس نوع و نژاد دام در آینده ای نزدیک خبر داد.