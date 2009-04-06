اجرای اصلاح الگوی مصرف نیازمند راهکارهای قانونی است

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه سال 88 توسط مقام معظم رهبری سال " اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری شده افزود: قوه قضائیه نیز برای ضمانت اجرای کار باید به یاری دولت و مجلس شتافته تا در نهایت راهکارهای قانونی اجرای این مهم در جامعه تدوین و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: این نامگذاری با توجه به درنظر گرفتن شرایط فعلی کشور در خصوص خشک سالی موجود و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا صورت گرفته و انتظار می رود با همدلی و همراهی مردم و مسئولان این مشکلات به خوبی برطرف شود.

مهدوی یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر یک سوم نان مصرفی در کشور که گندم آن با زحمتهایی فراوان تهیه می شود اصراف می شود و یا در خصوص آب نیز همین امر وجود دارد.

امام جمعه موقت اصفهان با دردناک خواندن این امور به سخنان امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان نیز بارها در سخنرانی های خود بیان نمودند که مصرف بی رویه آب، برق، گاز و ... موجب ضمان شرعی خواهد بود و جائز نیست.

دبیر ستاد احیاءامر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان عمده مسئولیت در این عرصه را بر عهده مسئولین دانست و گفت: پس از مسئولان مردم قرار گرفته اند که باید به این سمت و سوء حرکت نمایند.

آب، برق، گاز باید برای کسانی که کمتر از حد متعارف مصرف می نمایند مجانی شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید راهکارهای تشویقی برای اصلاح الگوی مصرف در کشور پیاده شود اظهار داشت: بهتر است بهای مصرفی آب، برق، گاز، تلفن و ... برای کسانی که کمتر از حد متعارف استفاده می نمایند رایگان شود که این امر هیچ گونه زیانی را هم به بیت المال وارد نمی کند.

مهدوی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح می توان جریمه ای را برای کسانی که بیش از حد متعارف مصرف دارند تعیین کرد که این امر در نهایت خود می تواند عاملی برای تشویق در صرفه جویی بحساب رود و اثرات روانی فراوانی را به همراه دارد.

شهرداری ها بودجه دیگر مناطق را می توانند در سایر مناطق هزینه کنند

مهدوی در بحش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرداری ها، در اصفهان تنها درآمد حاصله از مردم هر منطقه را تنها در همان منطقه هزینه می نمایند، گفت: باید تمامی مناطق استان برخوردار باشند.

وی با اشاره به اینکه می توان این بودجه را برای مردم هزینه نمود، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت محلات اصفهان در هر منطقه شهرداری متفاوت است این در حالی است برخوردای همه مردم از امکانات امری عادلانه است.

مهدوی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی محلات در مناطق شهرداری های اصفهان در فقر بسر می برند و برخی از محلات دیگر در رفاه کامل هستند.