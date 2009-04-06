میزان تولید زعفران در هر هکتار در خراسان رضوی افزایش یافت

محمدرضا اسماعیل‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه به اینکه تولید، فرآوری و صادرات زعفران یک فعالیت فراملی زراعی به شمار می‌رود استانداری خراسان رضوی بر اساس پیشنهاد فنی این سازمان تصمیم به اجرای طرح نجات زعفران در سطح استان گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در این راستا مبلغ 6/2 میلیارد ریال برای زیر پوشش قرار دادن 45 درصد از مزارع زعفران (23 هزار هکتار) اختصاص یافت که 150 تن کود خریداری و اقدامات توزیع آن آغاز شد.

اسماعیل‌نیا خاطرنشان کرد: تا 12 اسفند ماه سال گذشته حدود 94 درصد از کود خریداری شده با هماهنگی شوراهای اسلامی مناطق زعفران‌خیز توزیع شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: با تشکیل شبکه و اکیپ‌های نظارتی متشکل از کارشناسان شاغل در مدیریت‌ها به صورت تمام وقت و بدون تعطیلی، پس از مکانیابی مزارع زعفران و فراهم بودن شرایط محلول‌پاشی اقدام به انجام ماموریت شد و تاکنون بیش از 70 درصد کار به نحو مطلوب انجام شده است.

اسماعیل‌نیا گفت: محلول‌پاشی مزارع با مواد غذایی مورد نیاز بوته‌های زعفران شامل ترکیبی از کود ازت، فسفر و پتاسیم و برخی ریزمغذی‌های دیگر بود.

وی ادامه داد: این کار تغذیه جبرانی پیازهای زعفران به ‌شمار می رود که بهترین راه نجات پیازهای زعفران برای باردهی در فصل آتی است.

وی گفت: امیدواریم با اجرای این طرح میزان تولید زعفران بیش از 30 درصد در واحد سطح افزایش یابد.