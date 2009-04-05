ستاد اصلاح الگوی مصرف در استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر امروز در جمع کارکنان استانداری زنجان خواستار توجه جدی مسئولان و شهروندان به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تلاش در جهت تحقق این پیام شد و افزود: همه ما مسئولین به لحاظ تشکیلاتی و دولتی بودنمان وظیفه ای را در قبال تحقق اصلاح الگوی مصرف داریم و وظیفه دیگری نیز به لحاظ شهروندی برعهده ما است و صرفه جویی در مصرف در هر سطح و حوزه اجرایی برای بهره برداری بیشتر لازم و ضروری و از وظایف دینی و شرعی ما است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات، صیانت، امانتداری و تضمین سلامتی انتخابات را از وظایف ذاتی مجریان انتخابات دانست و ادامه داد: با تاکید مسئولان حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای وظیفه شهروندی همه است لذا تشویق و ترغیب مردم جهت تحقق این امر از وظایف اساسی محسوب می شود.

استاندار زنجان در پایان این نشست پیگیری مجدانه مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و نیز را از اولویت های کاری سال 88 عنوان کرد.

همچنین ظهر امروز همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسگری علیه السلام استاندار زنجان و هیئت همراه به دیدار جمعی از علمای شهر زنجان رفتند.

در این دیدار آیت الله سید محمد حسینی زنجانی، تقویت حوزه های علمیه و مساجد استان را پاسخی به نیاز منطقه دانست و خواستار تمرکززدایی مراکز حوزه علمیه شدند.

رئوفی نژاد، همچنین در ادامه با حجج اسلام خاتمی، محمدی و علوی نیز دیدار کرده و پیرامون مسائل اجتماعی گفتگو کردند.