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۱۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۳۹

محمد رئوفی نژاد:

ستاد اصلاح الگوی مصرف در استان زنجان تشکیل شد

ستاد اصلاح الگوی مصرف در استان زنجان تشکیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان از تشکیل ستاد "اصلاح الگوی مصرف" در استان جهت ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی تحقق اهداف این شعار در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر امروز در جمع کارکنان استانداری زنجان خواستار توجه جدی مسئولان و شهروندان به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و تلاش در جهت تحقق این پیام شد و افزود: همه ما مسئولین به لحاظ تشکیلاتی و دولتی بودنمان وظیفه ای را در قبال تحقق اصلاح الگوی مصرف داریم و وظیفه دیگری نیز به لحاظ شهروندی برعهده ما است و صرفه جویی در مصرف در هر سطح و حوزه اجرایی برای بهره برداری بیشتر لازم و ضروری و از وظایف دینی و شرعی ما است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات، صیانت، امانتداری و تضمین سلامتی انتخابات را از وظایف ذاتی مجریان انتخابات دانست و ادامه داد: با تاکید مسئولان حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای وظیفه شهروندی همه است لذا تشویق و ترغیب مردم جهت تحقق این امر از وظایف اساسی محسوب می شود.

استاندار زنجان در پایان این نشست پیگیری مجدانه مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و نیز را از اولویت های کاری سال 88 عنوان کرد.

همچنین ظهر امروز همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسگری علیه السلام استاندار زنجان و هیئت همراه به دیدار جمعی از علمای شهر زنجان رفتند.

در این دیدار آیت الله سید محمد حسینی زنجانی، تقویت حوزه های علمیه و مساجد استان را پاسخی به نیاز منطقه دانست و خواستار تمرکززدایی مراکز حوزه علمیه شدند.

رئوفی نژاد، همچنین در ادامه با حجج اسلام خاتمی، محمدی و علوی نیز دیدار کرده و پیرامون مسائل اجتماعی گفتگو کردند.

کد مطلب 855049

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