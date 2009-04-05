مسابقه فوتبال انسان و روبات به سود انسان پایان یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، تیم فوتبالی متشکل از موسی خانی رئیس کمیته ملی روباتیک ایران، پروفسور گرهارد کراچمار نائب رئیس فدراسیون جهانی روبوکاپ و یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین در رقابتی دیدنی مقابل چهار روبات فوتبالیست قرار گرفتند که این دیدار در نهایت 5 بر 2 به سود انسانها خاتمه یافت.

در این مسابقه که در حاشیه مسابقات روباتیک آزاد ایران در قزوین برگزار شد، انسانهای فوتبالیست حق شوت از راه دور یا محوطه جریمه را نداشتند، ضمن اینکه نباید با روباتها برخورد می کردند و ملزم بودند فاصله دو متری با روباتها را حفظ کنند.

در این مسابقه فوتبال 3 انسان با 4 روبات به رقابت پرداختند.

گزارش ویژه مهر از این مسابقه را فردا در گروه فناوریهای نوین بخوانید.