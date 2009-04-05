اصرار دولت بر اجرای سریع هدفمندکردن یارانه ها

محمد رضا فرزین در گفتگو با مهر از آغاز دور جدید مذاکرات دولت و مجلس برای بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها از فردا - دوشنبه - در مجلس خبر داد و گفت: تداوم مذاکرات سال گذشته کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس و نمایندگان دولت در سالجاری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در جلسه فردای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، نمایندگان دولت نیز حضور یافته و بر اجرای هرچه سریعتر هدفمندکردن یارانه ها در کشور تاکید و اصرار خواهند کرد.

فرزین فرآیند بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه ها در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس را مستقل از موضوع حذف بند هدفمندکردن یارانه ها از بودجه 88 کل کشور عنوان کرد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با اشاره به نامگذاری سال 88 به نام سال اصلاح الگوی مصرف از سوی مقام معظم رهبری، اظهارداشت: با نامگذاری سال 88 به نام سال اصلاح الگوی مصرف فضای مناسبی برای موضوع هدفمندکردن یارانه ها در کشور به وجود آمده است.