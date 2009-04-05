ژاپن و روسیه بر ادامه گفتگو با کره شمالی تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که همچنان واکنش ها به آزمایش و پرتاب موشک حامل ماهواره غیر نظامی کره شمالی ادامه دارد وزرای خارجه روسیه و ژاپن در یک گفتگوی تلفنی بر ادامه مذاکره با این کشور تاکید کردند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این گفتگوی تلفنی با "هیروفومی ناکاسونه" همتای ژاپنی خود بر گفتگو با کره شمالی در چارچوب گفتگوهای شش جانبه تاکید کرد.

روسیه، کره شمالی و جنوبی، ژاپن، آمریکا و چین اعضای گروه شش هستند که برای خلع سلاح پیونگ یانگ گفتگو می کنند.

دو طرف بر دخالت دولتها برای حفظ صلح و امنیت در منطقه شمال شرق آسیا تاکید کردند.