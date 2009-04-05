  1. بین الملل
  2. سایر
۱۶ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۵۰

ژاپن و روسیه بر ادامه گفتگو با کره شمالی تاکید کردند

وزرای خارجه ژاپن و روسیه بر ادامه گفتگو با کره شمالی برای حل تنش بوجود آمده در شبه جزیره کره تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که همچنان واکنش ها به آزمایش و پرتاب موشک حامل ماهواره غیر نظامی کره شمالی ادامه دارد وزرای خارجه روسیه و ژاپن در یک گفتگوی تلفنی بر ادامه مذاکره با این کشور تاکید کردند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این گفتگوی تلفنی با "هیروفومی ناکاسونه" همتای ژاپنی خود بر گفتگو با کره شمالی در چارچوب گفتگوهای شش جانبه تاکید کرد.

روسیه، کره شمالی و جنوبی، ژاپن، آمریکا و چین اعضای گروه شش هستند که برای خلع سلاح پیونگ یانگ گفتگو می کنند.

دو طرف بر دخالت دولتها برای حفظ صلح و امنیت در منطقه شمال شرق آسیا تاکید کردند.

کد خبر 855096

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها