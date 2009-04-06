265 هزار نفر همیار پلیس در کرمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی صبح دوشنبه در جلسه اداری کارکنان آموزش و پرورش کرمان در سالن شهید ایرانمنش اظهار داشت: در راستای همکاری با دستگاه های مختلف در کرمان در خصوص ارتقا فرهنگ عمومی 265 هزار دانش آموز کرمانی در سال گذشته کارت همیار پلیس دریافت و با این نیرو همکاری کرده اند.

وی با اشاره به لزوم آموزشهای تخصصی گفت: به منظور ارتقا سطح آموزشی در سال گذشته دو میلیون و 407 هزار و 999 نفر ساعت آموزش تخصصی در رشته های مختلف برای فرهنگیان برگزار شد.

وی عنوان کرد: در زمینه ارتقا سطح علمی در مناطق محروم نیز چهار مرکز شبانه روزی در مناطق محروم استان کرمان راه اندازی شده است که با اجرای طرح ارتقا بنیه علمی دانش آموزان به خصوص در مناطق محروم شاهد قبولی 70 درصدی دانش آموزان در مراکز آموزش عالی در سال گذشته بودیم که این امر در سال جاری نیز انجام خواهد شد.

فتحی اضافه کرد: در سال گذشته رتبه کنکور استان کرمان با اجرای این طرح از 17 به 15 در کشور رسید و رتبه های تک رقمی نیز از پنج نفر به 9 نفر افزایش یافت و رتبه های دو رقمی نیز به 89 نفر در رشته های مختلف ارتقا یافت.

وی گفت: 180 مدرسه نیز در سراسر استان کرمان به اینترنت متصل شده اند و طرح اتوماسیون اداری، راه اندازی سیستم مانیتورینگ از دیگر اقدامات آموزش و پرورش در استان کرمان در راستای اجرای دولت الکترونیک بوده است.