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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۱۹

هفته‌ گذشته از نگاه دوربین/

شعله‌های خشم، درخت رنگی و ...

شعله‌های خشم، درخت رنگی و ...

درگیری پلیس بریتانیا با معترضان به برپایی نشست گروه 20، اعتراض کشاورزان یونانی و... از تصاویر دیدنی هفته منتهی به 17 فروردین هستند.

"پس از توفان". پنسیلوانیا، آمریکا. یک تریلر بر اثر وزش باد شدید واژگون شده است. جاستین دیوید گری‌بیل ـ نیو اریا



"شعله‌های خشم". قاهره‌، مصر. آتش‌سوزی در منطقه الشرابیه حداقل 13 مجروح برجا گذاشت. امیر دلش ـ رویترز



"عبور از یخ". داکوتای شمالی، آمریکا. یک کامیون از میان آب و یخ عبور می‌کند. اریک هیلدن ـ گراند فورکس هرالد



"فوتبال دستی". اسلام‌آباد، پاکستان. چند جوان در حومه شهر فوتبال دستی بازی می‌کنند. امیلیو مورناتی ـ اسوشیتدپرس



"درخت رنگی". سالفلد، آلمان. یک درخت به مناسبت عید پاک با حدود 2900 تخم مرغ رنگی تزئین شده است. ینس میرز ـ اسوشیتدپرس



"درگیری". لندن، بریتانیا. پلیس با معترضان به برپایی نشست گروه 20 درگیر شده است. اندرو وینینگ ـ رویترز



"یادبود". فیلادلفیا، آمریکا. اهالی محل یاد قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در یک خانه شامل دختری هشت ساله را گرامی داشتند. مت رورک ـ اسوشیتدپرس



"اعتراض شیری". آتن، یونان. حدود 100 کشاورز یونانی در اعتراض به قیمت‌های پائین محصولات خود مقابل وزارت کشاورزی تجمع کردند. جان کولسیدیس ـ رویترز

کد مطلب 855141

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