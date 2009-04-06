"پس از توفان". پنسیلوانیا، آمریکا. یک تریلر بر اثر وزش باد شدید واژگون شده است. جاستین دیوید گری‌بیل ـ نیو اریا







"شعله‌های خشم". قاهره‌، مصر. آتش‌سوزی در منطقه الشرابیه حداقل 13 مجروح برجا گذاشت. امیر دلش ـ رویترز







"عبور از یخ". داکوتای شمالی، آمریکا. یک کامیون از میان آب و یخ عبور می‌کند. اریک هیلدن ـ گراند فورکس هرالد







"فوتبال دستی". اسلام‌آباد، پاکستان. چند جوان در حومه شهر فوتبال دستی بازی می‌کنند. امیلیو مورناتی ـ اسوشیتدپرس







"درخت رنگی". سالفلد، آلمان. یک درخت به مناسبت عید پاک با حدود 2900 تخم مرغ رنگی تزئین شده است. ینس میرز ـ اسوشیتدپرس







"درگیری". لندن، بریتانیا. پلیس با معترضان به برپایی نشست گروه 20 درگیر شده است. اندرو وینینگ ـ رویترز







"یادبود". فیلادلفیا، آمریکا. اهالی محل یاد قربانیان آتش‌سوزی مرگبار در یک خانه شامل دختری هشت ساله را گرامی داشتند. مت رورک ـ اسوشیتدپرس







"اعتراض شیری". آتن، یونان. حدود 100 کشاورز یونانی در اعتراض به قیمت‌های پائین محصولات خود مقابل وزارت کشاورزی تجمع کردند. جان کولسیدیس ـ رویترز