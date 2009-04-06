مردم مکمل بنزین مصرف نکنند

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون بنزینی که در جایگاه های سوخت عرضه می شود بر اساس مشخصات و استانداردهای شرکت ملی نفت ایران تولید شده است، اظهار کرد: از این رو نیازی به استفاده از مکمل در بنزین مصرفی خودروها وجود ندارد.

وی با تاکید بر این موضوع که مکمل های عرضه شده در جایگاه ها را تایید نمی کنیم، تصریح کرد: در این رابطه به جایگاه داران سراسر کشور اعلام کرده ایم که از فروش مکمل های بنزین پرهیز کنند.

به گفته معاون وزیر نفت تاکنون در خصوص جمع آوری مکمل های بنزین در جایگاه ها هیچگونه برخوردی از سوی شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی صورت نگرفته است.

به گزارش مهر، پیشتر هم محمد مهدی جعفری معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفته بود: این سازمان تاکنون پروانه کاربرد علامت استاندارد برای هیچ یک از انواع مکمل های بنزین صادر نکرده است.

وی با اشاره به این موضوع که با توجه به فروش انواع مکمل های بنزین به شکل های محلول و قرص در جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و نظر به اینکه مصرف انواع غیر استاندارد آنها موجب بروز خساراتی در موتور خودروها می شود، تصریح کرد: از کلیه هموطنان درخواست می شود، از خرید و مصرف هر گونه مکمل بنزین خودداری کنند.

