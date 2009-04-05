به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و نهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری 2 بازی پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال اوساسونا در زمین آتلتیکو مادرید به پیروزی ارزشمند 4 بر 2 دست یافت تا با 32 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم مایورکا از رده هجدهم به جایگاه چهاردهم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرده و از جمع تیم‌های قعرنشین فاصله بگیرد.

در این دیدار که در ورزشگاه ویسنته کالدرون شهر مادرید برگزار شد، والتر پاندیانی (7 و 48)، کریستین وادوژ (43) و مسعود شجاعی (68) برای اوساسونا گل زدند و دیه گو فورلان (14) و پابلوایبانز (72) گل‌های تیم آتلتیکو مادرید را به ثمر رساندند. این دومین گل مسعود شجاعی در فصل جاری رقابت‌های لالیگا بود.

جواد نکونام در دیدار مقابل آتلتیکومادرید 90 دقیقه در ترکیب تیم اوساسونا حضور داشت و یک کارت زرد از داور دریافت کرد. مسعود شجاعی نیز در دقیقه 89 این بازی جای خود را به هیدالگو داد.

امشب همچنین تیم اسپانیول در ورزشگاه خانگی خود با نتیجه 3 بر یک از سد دپورتیوولاکرونا گذشت. ایوان آلونسو (13)، ایوان دلاپنیا (40) و لوپو (90-گل به خودی) برای اسپانیول گل زدند و لاساد (43) تک گل لاکرونیا را به ثمر رساند.

این رقابت‌ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* والنسیا - ختافه

* اسپورتینگ گیخون - راسینگ سانتاندر

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 72 امتیاز

2- رئال مادرید 66 امتیاز

3- سویا 57 امتیاز

4- ویارئال 48 امتیاز

5- آتلتیکومادرید 43 امتیاز

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18- رکرتیوو 30 امتیاز

19- نومانسیا 27 امتیاز

20- اسپانیول 22 امتیاز