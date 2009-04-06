شکایت از فوتبال ایران به فیفا حق طبیعی ام بود/ آینده خوبی پیش رو دارید

برانکو ایوانکوویچ درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در مورد شکایش از فیفا برای دریافت طلبش از فدراسیون فوتبال ایران گفت: بعد از مذاکراتی که با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران داشتم و به نتیجه ای نرسیدم برای دریافت مطالباتم که در قراردادم ذکر شده بود، به فیفا شکایت کردم. این حق واقعی من بود که بعد از سپری شدن زمانی طولانی از مدت قراردادم بخواهم حقوقم را دریافت کنم.

وی ادامه داد: بعد از جام جهانی من با مسئولان ایران وارد مذاکره شدم و پس از آنکه نتیجه لازم را نگرفتم مجبور شدم به فیفا شکایت کنم که هنوز رای نهایی در این مورد به دستم نرسیده است.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه در مورد برکناری علی دایی از تیم ملی خاطرنشان کرد: از طریق اخبار متوجه شدم دایی برکنار شده است. وی یکی از بهترین بازیکنان و مربیان ایران است و من در مدت 4 سالی که در ایران بودم، با خصوصیات وی کاملا آشنا شده ام.

وی با بیان اینکه هر کسی یک روز دوران مربیگری اش در یک تیم به پایان می رسد، افزود: من در مدتی که در ایران بودم، در 80 درصد مسابقات پیروز شدم اما باز هم من را برکنار کردند، دایی هم در این مدت عملکرد خوبی داشت و نتایج مطلوبی بدست آورد و امیدوارم در آینده هم موفق باشد.

ایوانکوویچ در پایان گفت: فوتبال ایران مربیان و بازیکنان بسیار خوبی دارد و کلیت فوتبال آن رو به پیشرفت است و قطعا تیم ملی کشور شما با ترکیب خوبی از مربیان و بازیکنان، آینده ای روشن را پیش رو خواهد داشت. البته من امیدوارم این تیم در بازی های حساس پیش رو موفق بوده و روزهای بسیار خوبی را در پیش داشته باشد.

براساس اطلاعات خبرنگار مهر و آنطور که نزدیکان برانکو ایوانکوویچ در ایران اعلام کرده اند فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ضمن بررسی شکایت و تائید طلب این مربی کروات از فدراسیون فوتبال کشورمان، این فدراسیون را به پرداخت 450 میلیون تومان غرامت به وی محکوم کرد که هنوز هیچ یک از مسئولان فدراسیون فوتبال در این مورد اظهار نظر نکرده اند.