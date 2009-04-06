آغاز فعالیت ستادهای شهرستانی میر حسین موسوی در مازندران

غلامعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری در خصوص اعم فعالیت این ستاد گفت: ستاد میر حسین موسوی در استان مازندران در اولین روزهای اعلام آمادگی مهندس میر حسین موسوی در عرصه انتخابات با حضور 9 نفر از اعضای اصلی در غالب جلسات مختلف شکل گرفت و آقای سرخ پور بنا بر پیشنهاد این جمع (اعضای شورا) به ستاد مرکزی معرفی و با تایید ستاد مرکزی به عنوان رئیس ستاد انتخابات مازندران انتخاب شد.

رئیس اسبق سازمان ملی جوانان شاخه مازندران تصریح کرد: برای نتیجه مطلوب با دعوت از نخبگان به عنوان هسته های مرکزی و فعال حرکتهای خود جوش در این ستاد به وجود آمد و پس از بحث و نظرهای مختلف خوشبختانه این استان به عنوان اولین استانهایی بود که توانست با وجود تعطیلات ایام نوروز در اولین روز فروردین ماه 88 به صورت رسمی کار خود را آغاز کند .

مسئول روابط عمومی استانداری زنجان در دولت اصلاحات افزود: از بدو آغاز فعالیت ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در مازندران شور و نشاط برای ایجاد ستادهای مردمی در بین اقشار جامعه و شهرستانها کاملاً مشهود شد و خوشبختانه تا امروز علاوه بر ارتباط با نخبگان و افراد موثر در سطح وسیع به جهت انسجام فعالیت های ستادی تشکیلات ستاد استان و شهرستان با مشخص کردن کمیته های تخصصی و تعیین بعضی از مسئولان کمیته ها عملیات اجرایی آغاز شد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: این ستاد در استان در دو بخش هماهنگی اقشار شامل 16 کمیته قشری تعریف شده ( کمیته اصناف و بازاری، هنرمندان، فرهنگیان، مهندسان، پزشکان، کارگران، دانشگاهیان، شواها و نهادهای مدنی، نمایندگان ادواری مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و روستاییان، کارآفرینان و صنعتگران، شاهد و ایثارگران، روحانیون، ورزشکاران، دانشجویان و جوانان) و همچنین فعالیت های اجرایی شامل (پشتیبانی، اطلاع رسانی، صیانت از آراء، کمیته سیاسی شهرستانها، تبلیغات و مراسم ) کار خود را آغاز کرد.

سخنگوی ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در پایان به تشکیلات ستادی استان اشاره کرد و اظهار داشت: این ستاد با تقسیم مازندران در غرب شامل شهرهای چالوس، نوشهر، تنکابن و رامسر و مرکزی و شرق استان از شهرستان نور تا گلوگاه با هماهنگی با افراد تاثیر گذار منطقه با معرفی روسای ستاد شهرستانهای محمود آباد و قائمشهر به دنبال تدوین برنامه ستاد مرکزی به کار خود ادامه می دهد.