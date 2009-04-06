آفرینش:

لاریجانی اعلام کرد: اصلاح الگوی مصرف هدف استراتژیک مجلس

رئیس سازمان سنجش خبر داد: میزان سهمیه ها در کنکور سراسر 88 تا پایان فروردین ماه اعلام می شود

ابراز تمایل اوباما برای دیدار با خاتمی

نارضایتی نماینده چالوس نسبت به وضعیت آزاد راه تهران - شمال



اطلاعات:

کارشناسان نسبت به کاهش نرخ تورم تردید دارند، ادامه روند صعودی رشد نقدینگی

بهمنی: نرخ سود بانکی امسال بر اساس تورم تعیین می شود

دیدار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با موسوی

کره شمالی آزمایش موشکی خود را انجام داد؛ وحشت در شبه جزیره کره



اعتماد ملی :

در پی تاکید بر بیطرفی نهادهای حکومتی صورت گرفت، استقبال از سخنان رهبر انقلاب

دبیر کل حزب اعتماد ملی از مواضع انتخاباتی رهبری تشکر کرد

در دیدار با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیان شد؛ تحلیل کروبی از نامزدی موسوی

دیدار میر حسین موسوی با هاشمی رفسنجانی



اعتماد:

وزارت خارجه دیدار نمایندگان ایران و آمریکا را تکذیب کرد، احضار معاون وزیر خارجه به مجلس

ابهام در موفقیت پرتاب موشک کره شمالی ، آمریکا: موشک سقوط کرد - کره شمالی: به دور زمین می چرخد

کروبی: تا آخر در صحنه انتخابات خواهم ماند



ایران :

در راستای پیشبرد طرح بزرگ تحول اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف آغاز شد، سال جدید مجلس با لایحه یارانه ها

بانک مرکزی : ذخایر ارزی کشور 100 میلیارد دلار شد

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعلام کرد، سفر زیارتی به سوریه، ترکیه و لبنان از مسیر عراق

مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش : 85 هزار واحد مسکونی به فرهنگیان واگذار می شود



ابرار:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم

یک نماینده : عدم توجه به مسئله بیکاری جوانان، موجب ناهنجاریهای بسیاری در سطح جامعه خواهد شد

اولین قرارداد گازی ایران و سوئیس عملیاتی شد



ابتکار:

آخرین تحولات در دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب انتخابات را دو قطبی می کند؛ میر حسین - احمدی نژاد

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: نرخ سود سپرده 19 درصد

اعتراض فرمانده نیروی انتظامی به رویانیان

آیت الله موسوی بجنوردی حمایت از کروبی را تکذیب کرد



تفاهم:

گام اقتصادی در اتاق " ایران و آمریکا"، نهاوندیان : تحریم دیگر طرفداری ندارد

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود بانکی بر اساس تورم

رقابت 5 برای 2016 نامزدهای المپیک چقدر خرج می کنند؟

علی دایی، قربانی شد؛ "علی آبادی" را به نظر سنجی بگذارید



تهران امروز:

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعلام کرد: تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا

مجلس ادعای مذاکره در لاهه را حقیقت یابی می کند

نماینده جدید یونیسف در ایران خبر داد: ایران در اولویت ویژه برنامه های یونیسف در خاورمیانه



جام جم:

فرصت برای صدا و سیما برای نامزدها

وزیر نیرو: ایرانی ها 3 برابر متوسط جهانی آب شرب مصرف می کنند

رئیس سازمان سنجش خبر داد: شناسایی باندهای متخلف در کنکور سال 87

دولت بر سر دو راهی تعیین نرخ سود بانکی



جمهوری اسلامی:

مجلس تصویب کرد: الزام دولت به تجدید نظر در روابط با کشورهای حامی منافقین

بزرگترین طرح تزریق گاز جهان بزودی در آغاجاری به بهره برداری می رسد

تکرار اتهامات اوباما علیه فعالیتهای هسته ای ایران

نوری مالکی نخست وزیر عراق: برخی رژیمهای عرب با ارسال محموله های طلا از اقدامات تروریستها در عراق حمایت می کنند



حمایت:

در سال 87 محقق شد؛ کاهش 17 درصدی پرونده های قاچاق

احمدی نژاد: پیام گروه "دو" ساختن دنیای جدیدی است

معاون وزیر دادگستری : خواستار در اولویت قرار گرفتن لایحه آیین دادرسی کیفری هستیم

کاهش 464 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی



حیات نو:

قیمت مسکن امسال ثابت می ماند، معاون وزیر مسکن: بهای مسکن سال گذشته 30 درصد کاهش یافت

نهاوندیان: توقف واردات بی رویه، پیش نیاز اصلاح فرهنگ مصرف است

سهمیه بنزین خودروهای عمومی منطقه ای می شود



خراسان:

با تکرار ادعاهای بوش، اوباما: برنامه هسته ای و موشکی ایران تهدیدی واقعی است

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره نقدینگی ، نرخ تورم و سود بانکی

فرمانده ناجا: مبارزه با تروریستها در شرق کشور به سپاه پاسداران واگذار شد



خبر:

از مجلس تا دولت، 75 میلیارد دلار تفاوت آمار ذخایر ارزی

ولایتی هم قصد آمدن ندارد، دیپلماتی که نمی خواهد در دام رقبا بیفتد

کروبی: منطقی نیست یک کاندیدا به نفع دیگری کنار برود



سرمایه:

رئیس کل بانک مرکزی از " قول " دولت خبر داد: تعیین سود بانکی بر مبنای تورم

ایران و ونزوئلا " گروه دو" تشکیل دادند؛ چاوز: کلید شروع دوباره رابطه با آمریکا را می زنم

سهم بخش خصوصی فقط 1.4 درصد است ، رشد 12 درصدی تولید خودرو در سال 87

وزیر دادگستری: دیه زن و مردم امسال یکسان پرداخت می شود



صدای عدالت:

صفارهرندی: امیدوارم کسانی بیایند که استانداردهای خدمت را بالا ببرند

اوباما: انرژی هسته ای حق مسلم ایران است

تذکر مجلس به احمدی نژاد در مورد ناکامی تیم ملی فوتبال

سخنگوی دولت : دیه زن و مرد امسال یکسان پرداخت می شود



قدس:

فرمانده نیروی انتظامی : مبارزه با تروریستها و اشرار شرق کشور به سپاه واگذار شد

هشدار رئیس کل بانک مرکزی نسبت به واردات کالاهای لوکس

معاون وزیر: آموزش و پرورش به افراد ماهر غیر محصل مدرک رسمی می دهد

برگزاری جشن هسته ای در پنجاه و پنجمین سفر استانی دولت



کاروکارگر:

احمدی نژاد در نشست مشترک خبری با چاوز: یاس و ناامیدی بر دنیای سرمایه داری حاکم شده است

تسویه 6 میلیارد دلاری بدهی های خارجی کشور طی 9 ماه

انشعاب آب مشترکان پر مصرف قطع می شود

رئیس ستاد انتخابات کشور: سه مرحله از انتخابات ریاست جمهوری ، رایانه ای انجام می شود



کیهان:

در دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای ، چاوز: من شاگرد رهبر انقلاب ایران هستم

حزب مشارکت: موسوی کاندیدای ماست

با تصویب مجلس شورای اسلامی الزامی شد، تجدید نظر دولت در روابط تجاری با حامیان تروریسم



وطن امروز:

اختلاف در مجمع روحانیون بر سر کروبی

درخواست حمایت میرحسین موسوی از هاشمی رفسنجانی ، من به کمک شما افتخار می کنم

از امروز آغاز می شود، بررسی هدفمند کردن یارانه ها در جلسات مشترک دولت و مجلس

رئیس جمهور با تاکید بر ناکار آمدی لیبرالیسم: جهان نیازمند نظامات جدید است



همشهری:

در شورای شهر، طرح جامع پسماندهای شهر تهران تصویب شد

قطع انشعاب آب مشترکان پر مصرف تهرانی

بازتاب جهانی پرتاب موشک ماهواره بر کره شمالی



هدف واقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قول جدید دولت به بانک مرکزی اعلام کرد: تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم

احمدی نژاد: هدف دو کشور ساختن دنیای جدید است، گروه " دو " نتیجه ائتلاف ایران و ونزوئلا

پس از 32 سال انتظار ، ایران رئیس اجلاس سازمان بین المللی کار شد

نهاوندیان: تشکیل شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا