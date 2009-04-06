اکران "درباره الی" در فصل تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به گزارشی از نمایشگاه عکس "از نفط تا نفت"، داستان عکسی از راجر بالن و گفتگو با ملک دادیار گروسیان درباره نمایشگاه "مجسمه‌های کوچک". مطلبی درباره فیلم در فیلم‌های سینمای ایران و یادداشتی بر اغتشاش در مناسبات اکران در صفحه سینما و گفتگو با امیرمهدی ژوله و خشایار الوند از نویسندگان "مرد دو هزار چهره"، نگاهی به این مجموعه و درباره "افسانه جومونگ" در صفحه تلویزیون و ادامه مظلومیت فرهنگ در بودجه، تجلیل از هنرمندان ایده‌پرداز و اخباری کوتاه از فرهادی، کارخانی، فنائیان و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به مجموعه برنامه "یک فیلم، یک تجربه"، درباره فیلم "قتل عادلانه" و گفتگو با علی بلوک‌باشی مؤلف و مترجم. حرف‌های وزیر ارشاد در جمع کارکنان وزارت ارشاد، دور جدید تئاتر دانشگاهی، فیلم شدن یک کتاب دیگر از مارکز، موزه هنرهای معاصر میزبان بخش جنبی دوسالانه سفال، زندگی هنرمندان در برنامه "دیدار آشنا"، حضور تارانتینو با فیلم جدیدش در کن و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به کارنامه پربار تلویزیون در طرح مسائل اجتماعی، تدوین مجموعه "در چشم باد"، "یوسف پیامبر (ع)" در 45 کشور، حرف‌های نویسنده و کارگردان "اشک‌ها و لبخندها" و اخبار کوتاه. مطلبی درباره چرایی محرمانه بودن درآمد ستاره‌های سینما، نقد "ایستگاه بهشت" و نگاهی به موسیقی "بیست" در صفحه سینما و اظهار نظر داریوش مهرجویی درباره رمان "دا"، اعلام برنامه‌های روز جهانی کودک و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با مجید اوجی و فلورا سام درباره مجموعه "ماه عسل"، یادداشتی در مورد عبدالله اسکندری گریمور، استقبال از فیلم "کینه 2" در اکران نوروز 88 و اخبار کوتاه. شاهکار ادبیات انقلاب و دفاع مقدس بر پرده سینما، پایان گمانه‌زنی در خصوص "درباره الی"، گپی با محمد مطیع بازیگر مجموعه "ماه عسل"، اکران "ملک سلیمان" در عید فطر و یادداشت در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"تهران امروز" در صفحه زندگی می‌پردازد به سفری به تهران قدیم با مرتضی احمدی و مجموعه مطالبی درباره وی. تولید مستند "شوک" با موضوع سایت‌های مستهجن، نمایش‌های موفق شهرستانی از 20 فروردین در خانه نمایش اداره تئاتر و چند یادداشت در صفحه پایانی آمده است.

"اعتماد ملی" در صفحه سینما می‌پردازد به گفتگو با مسعود ده‌نمکی کارگردان "اخراجی‌ها 2"، یادداشتی بر فیلم، مطلب علیرضا سجادپور از "برزخی‌ها" تا "اخراجی‌ها" و اخبار کوتاه. کامکارها پا به پای بزرگان موسیقی دنیا در ابوظبی، حرف‌های اصغر فرهادی درباره اکران "درباره الی"، تعطیلی نمایشگاه‌های استانی کتاب تا پایان خرداد، یادداشتی بر "اشک‌ها و لبخندها" و اخبار کوتاه در صفحه فرهنگ منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به تمایل مهرجویی برای اقتباس سینمایی از "دا"، حرف‌های اصغر فرهادی در خصوص "درباره الی"، تجلیل از بهمن قبادی در پارلمان اروپا، انتشار آثار ادیب خوانساری پس از 25 سال، رکوردزنی "میلیونر زاغه‌نشین" در 400 سینمای چین، یادداشت واخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به اکران "درباره الی" در فصل تابستان، تشکیل جلسه‌های مختلف برای تعیین سرنوشت دوسالانه گرافیک، استقبال از فیلم "کینه 2" در نوروز 88، اجرای رپرتوار اپراهای غریب‌پور، دعوت از جمشید مرادیان به سمپوزیوم چین و اسلوانی و اخبار کوتاه از سینمای جهان.

"بانی فیلم" در صفحه نخست می‌پردازد به آماده شدن "آناهیتا"، اعتراض شیعیان به ساخت بحث‌برانگیز مجموعه امام حسن و امام حسین (ع) و معرفی برگزیدگان اسکار سینمای کانادا. گفتگو با مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی درباره دومین جایزه شهید آوینی، گفتگو با سخنگوی شورای عالی تهیه‌کنندگان، تجلیل پارلمان اروپا از قبادی، حرف‌های اصغر فرهادی، فروش سینماهای جهان، تقدیر از کوپولا در جشنواره سان‌ فرانسیسکو، نگاهی به "تردید" و "ربوده‌شده"، گفتگو با کیت وینسلت و ... مجموعه مطالبی در صفحه تئاتر، ادبیات، تلویزیون و سینما کار را تمام می‌کند.