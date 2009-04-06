موفقیت محققان کشور در بررسی انتشار امواج ضربه ای در دریاچه سدها

دکتر بهزاد عطایی آشتیانی مدیر این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در این طرح نحوه ایجاد، گسترش و انتشار امواج در مخازن سدها با استفاده از روشهای عددی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت و نرم افزار کاربردی در این زمینه ارائه شد.

وی پتانسیل بالای لرزه خیزی در ساختگاه بسیاری از سدهای کشور، وجود توده های سست و لغزشی در کرانه های دریاچه سدها، امکان فروریزش دیواره و ورود حجم قابل توجهی از توده های خاکی و سنگی به داخل دریاچه را از جمله عوامل شکل گیری امواج سهمگین موسوم به "امواج ضربه ای" و امکان روگذری سیلاب ناشی از آن از روی سد ذکر کرد.

آشتیانی ادامه داد: دراین زمینه بررسی های آزمایشگاهی وسیعی در ارتباط با اموج ضربه ای به انجام رسیده است، همچنین رفتار این امواج با استفاده از مدلهای لاگرانژی مانند هیدرودینامیک ذرات هموار و مدلهای اولری مورد مطالعه قرار گرفت.

وی با اشاره به تاثیرات ناشی از امواج ضربه ای اظهار داشت: این پدیده می تواند سد و مخزن آن را در اثر ایجاد موج خیزاب ناشی از آن و یا در اثر روگذری و عبور از روی تاج سد در معرض خطر قرار دهد، ضمن اینکه این امر امکان وقوع سیلاب را در پایین دست سد فراهم می کند که خود می تواند خطرساز باشد.

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه عوامل مختلفی می تواند سبب امواج ضربه ای شود، افزود: این امواج ممکن است در اثر عوامل مختلفی چون ریزش صخره ها، سقوط بهمن و لغزش لایه های زمین ایجاد شوند، ضمن اینکه زلزله یکی از عوامل ایجاد زمین لغزش و ایجاد این گونه امواج است.

به گفته این محقق با استفاده از این نرم افزار دو سد شفارود در گیلان و سد ماکو (بارون) در آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفته اند.