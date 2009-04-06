علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی کار فشرده ای را تا پایان ماه جاری در خصوص تهیه و تدوین طرح ساماندهی سهمیه ها در کنکور سراسری انجام می دهد.

وی اظهار داشت: این طرح با همکاری وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه می شود و هم اکنون نیز بخشهایی از آن آماده شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به مهر گفت: جزئیات طرح پس از تصویب در کمیسیون آموزش اردیبهشت ماه سال جاری برای ارائه در صحن آماده خواهد شد.

عباسپور اضافه کرد: کمیسیون آموزش همچنین درباره قوانین و ضوابط مربوط به بومی گزینی نیز بررسیهایی را انجام می دهد اما از آنجا که این موضوع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رایزنی مجلس با شورا در این زمینه ممکن است به طول انجامد.