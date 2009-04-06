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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۳۰

هفته بیست و نهم لالیگا/

والنسیا به رده پنجم جدول صعود کرد

والنسیا به رده پنجم جدول صعود کرد

هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا با پیروزی تیم‌های والنسیا و راسینگ سانتاندر به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و نهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با برگزاری دو بازی به اتمام رسید که طی آن تیم‌های والنسیا و راسینگ سانتاندر مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

والنسیا در یکی از پرگل‌ترین دیدارهای هفته بیست و نهم لالیگا شب گذشته در ورزشگاه مستایا با نتیجه 4 بریک مقابل میهمان خود ختافه به برتری رسید و به رده پنجم جدول رده بندی صعود کرد.

برای والنسیا دراین بازی خوان مانوئل ماتا (20)، دیوید سانچز ویا (25- پنالتی و 60 - پنالتی) و رائول آلبیول (56) گلزنی کردند و تک گل ختافه را نیز فرانسیسکو خاویر کاسکوئرو در دقیقه 49 به ثمر رساند. ختافه درحالی مقابل والنسیا تن به شکست داد که از دقیقه 59 به دنبال اخراج یاکوبو سانز با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه می داد.

در دیگر دیدار دیشب تیم فوتبال راسینگ سانتاندر در خانه اسپورتینگ گیخون با 2 گل به برتری رسید و با 36 امتیاز به رده دهم جدول صعود کرد. برای راسینگ سانتاندر در این دیدار خارج از خانه نیکولا زیگیچ (54) و گونزالو کولسا (89) گلزنی کردند.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 72 امتیاز
2- رئال مادرید 66 امتیاز
3- سویا 57 امتیاز
4- ویارئال 48 امتیاز
5- والنسیا 46 امتیاز
-----------------------
18- رکرتیوو 30 امتیاز
19- نومانسیا 27 امتیاز
20- اسپانیول 25 امتیاز

کد مطلب 855235

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