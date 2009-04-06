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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

سامانه کنترل هوشمند ترافیکی در تنکابن راه اندازی شد

سامانه کنترل هوشمند ترافیکی در تنکابن راه اندازی شد

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار تنکابن گفت: برای اولین بار در استان مازندران سامانه کنترل هوشمند ترافیکی در این شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اصغر کبیری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این سامانه اظهار داشت: عبور و مرور و ترافیک شهرها از مهمترین مسائل بوده که با اجرای این طرح تا حد زیادی ترافیک شهر کاهش می یابد.

وی افزود: این سامانه قابلیت شمارش تردد اتومبیل به تفکیک هر باند را دارد و در هنگام جمع شدن آب به ویژه زمان بارندگی، در زیرگذر به صورت خودکار عمل می کند.

به گفته کبیری، این سامانه در تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی نصب شده که در کاهش آمار تصادفات نقش موثری خواهد داشت.

شهردار تنکابن بیان داشت: برای تسهیل در عبور و مرور و ترافیک این زیرگذر به کمربندی وصل می شود و برای این کار احداث یک خیابان 20 متری در شورای شهر مصوب شده است.

وی یادآور شد: میزان تردد و عبور و مرور خودرو که در این سامانه کنترل هوشمند ثبت شده آمار مناسبی بوده و نشان از کاهش بار ترافیک دارد.

شهر تنکابن بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 855268

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