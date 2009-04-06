سامانه کنترل هوشمند ترافیکی در تنکابن راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی اصغر کبیری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این سامانه اظهار داشت: عبور و مرور و ترافیک شهرها از مهمترین مسائل بوده که با اجرای این طرح تا حد زیادی ترافیک شهر کاهش می یابد.

وی افزود: این سامانه قابلیت شمارش تردد اتومبیل به تفکیک هر باند را دارد و در هنگام جمع شدن آب به ویژه زمان بارندگی، در زیرگذر به صورت خودکار عمل می کند.

به گفته کبیری، این سامانه در تقاطع خیابان امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی نصب شده که در کاهش آمار تصادفات نقش موثری خواهد داشت.

شهردار تنکابن بیان داشت: برای تسهیل در عبور و مرور و ترافیک این زیرگذر به کمربندی وصل می شود و برای این کار احداث یک خیابان 20 متری در شورای شهر مصوب شده است.

وی یادآور شد: میزان تردد و عبور و مرور خودرو که در این سامانه کنترل هوشمند ثبت شده آمار مناسبی بوده و نشان از کاهش بار ترافیک دارد.

شهر تنکابن بیش از 50 هزار نفر جمعیت دارد.