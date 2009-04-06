زکریا مرادی مسابقات تایلند را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، ذکریا مرادی عضو تیم ملی کوراش ایران اعزامی به مسابقات هنرهای رزمی آسیا درتمرینات عصر روز گذشته از ناحیه "نازک نی" پا دچار آسیب دیدگی شدید شد.

وی بلافاصله توسط کادر فنی به بیمارستان شهید معیری منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این وضعیت وی حضور در این دوره از مسابقات را از دست داد.

کادر فنی تیم ملی کوراش در تلاشند تا در صورت موافقت کادر قنی تیم ملی جودو حسین قمی را جایگزین وی نمایند. تیم ملی کوراش با ترکیب مصطفی دلیریان، محسن غفار و امین چمن پا راهی اولین دوره رقابتهای رزمی آسیا خواهد شد.