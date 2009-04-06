افتتاح بانک شهر مهمترین اقدام شهرداری تهران در سال 87 بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با اشاره به اقدامات معاونت مالی و اداری شهرداری تهران در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال 87 حسابداری تعهدی و بودجه عملیاتی برای اولین بار در شهرداری تهران اجرایی و گامهای مهمی به سمت شفاف‌سازی نظامات مالی برداشته شد، به طوری که این مساله با انتشار صورتهای مالی به صورت ماهانه، تمام عملیات مالی در شهرداری اعم از هزینه‌ها و درآمدها را در اختیار شهروندان تهران و صاحب نظران مسایل اقتصادی قرار می‌دهد تا همگان به راحتی بتوانند در این باره به اظهار نظر بپردازند.

وی افزود: اجرای حسابداری تعهدی باعث شد تا تحول شگرفی در نظامات مالی شهرداری تهران به وقوع بپیوندد و در راستای چارچوب فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد، گامهای عملی در این مورد با موفقیت برداشته شد.

پورزرندی با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام «اصلاح الگوی مصرف» از سوی مقام معظم رهبری افزود: معاونت مالی و اداری گامهای مهمی را برای عملی کردن این مهم برداشته است، چرا که به خوبی کاهش هزینه‌ها در حسابهای شهرداری قابل مشاهده خواهد بود. پس از این که حسابهای شهرداری تهران ساماندهی شد، قراردادی با یک شرکت اروپایی، راه را برای رتبه‌ بندی شهرداری تهران فراهم کرد که پس از طی مرحله بررسیهای این شرکت اروپایی، شهرداری تهران صاحب رتبه‌بندی مالی در جهان می‌شود.

به گفته وی، با این رتبه و همچنین امضای شهردار تهران از این پس به راحتی می‌توان برای انجام پروژه‌های عمرانی از هر بانکی در جهان فاینانس و تسهیلات مالی دریافت کرد.

وی یکی دیگر از اقدامات این معاونت در سال گذشته را انتشار فصلنامه اقتصاد شهر که به زودی منتشر می‌شود عنوان کرد و گفت: این فصلنامه با هدف گسترش فرهنگ درآمدهای پایدار در شهر و با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود و می‌تواند کمکهای خوبی به شهرداری برای دستیابی به درآمدهای پایدار داشته باشد.

پورزرندی با اشاره به تبدیل تعاونی اعتباری شهر به موسسه مالی و اعتباری شهر با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: تحقق این امر، رویای دیرینه شهرداریها برای داشتن یک بانک را تحقق بخشید. البته نقش اعضای شورا و شهردار تهران در این باره بسیار حائز اهمیت است، چرا که این حمایتها ما را برای دستیابی به این مهم دلگرم کرد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در سال گذشته با توسعه امکانات و تسهیلات در زمینه‌ مسکن و وام ضروری، پیگیریهای لازم برای کارکنان شهرداری صورت گرفت که نقطه اوج آن با راه‌اندازی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به منظور ثروت‌سازی برای این قشر زحمتکش بود. با رفع مشکلات همکاران در شهرداری تهران تا حد توان در واقع زمینه‌های لازم را برای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع به وجود آوردیم.

پورزرندی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اعتماد عمومی به شهرداری تهران در حالی افزایش یافته که این نهاد عمومی با کنترل عملی هزینه‌های خود گام‌های مثبت و محکمی برخواهد داشت، آن چنان که در بودجه 88 هم مشخص است، هزینه‌های جاری شهرداری افزایش نمی‌یابد.