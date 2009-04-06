ابراز تمایل اوباما برای دیدار با خاتمی / احتمال دیدار منتفی نیست

یک منبع نزدیک به سید محمد خاتمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر گفت : به احتمال فراوان در روز دوم نشست "اتحاد تمدن ها" که دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در استانبول ترکیه برگزار می شود، گفتگویی کوتاه میان سید محمد خاتمی و باراک اوباما، رئیس جمهور جدید آمریکا که با شعار تغییر روی کار آمده است، صورت گیرد.

وی افزود: درهر حال یکی از دلایل سفر اوباما به ترکیه و شرکت او در روز دوم نشست "اتحاد تمدن ها" که سه شنبه هفته جاری برگزار می شود، این است که بتواند با برخی شخصیت ها و چهره های حاضر در این نشست از جمله سید محمد خاتمی رایزنی هایی را در خصوص مسائل بین ملت های جهان و فضای بین المللی صورت دهد.

این منبع مطلع در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر تاکید کرد : البته هیچ گونه برنامه ای در سفر خاتمی به ترکیه برای دیدار با اوباما وجود ندارد، اما با وجود اینکه در روز دوم نشست "اتحاد تمدن ها" جلسه ای مشترک با حضور خاتمی و اوباما برگزار خواهد شد، این احتمال وجود دارد که این دو، دیدار و گفتگوی کوتاهی هم در حاشیه ای این نشست داشته باشند.

وی یادآورشد: اگر این برخورد کوتاه میان خاتمی و اوباما در حاشیه نشست روز دوم به وجود آید قطعا در آن مباحث سیاسی و مسائل میان دوکشور به دلیل اینکه آقای خاتمی هیچ گونه سمت اجرایی ندارند، مطرح نخواهد شد؛ اما به نظر می رسد در صورت انجام این دیدار درباره موضوع گفتگوی تمدن ها و وضعیت فعلی ملت ها گفتگو هایی انجام شود.

گفتنی است روز گذشته روزنامه حریت چاپ ترکیه نوشت: حضور سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت درنشست "اتحاد تمدن ها" درترکیه و همزمانی دیدار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از آنکارا و شرکت وی در روز دوم اجلاس : اتحاد تمدن ها" احتمال دیدار این دو در حاشیه این اجلاس را تقویت نموده است.



روزنامه حریت ادامه داد: با حضور خاتمی در ترکیه در زمان دیدار اوباما از این کشور، رئیس جمهور آمریکا ممکن است اولین دیدار غیررسمی خود با یک مقام [سابق] ایرانی را انجام دهد.

این روزنامه ترک اضافه کرد: اوباما و خاتمی هر دوقرار است در اجلاس اتحاد تمدنها در استانبول که شش وهفت آوریل برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

حریت به ابراز علاقه مندی ترکیه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا نیز اشاره کرده و آورده است : به نظر می رسد مقامات آمریکایی خواستار گفتگوی مستقیم با ایران هستند و تمایلی برای میانجیگری آنکارا ندارند.