مسائل فرهنگی و دینی در مصوبات استانی هیئت دولت لحاظ شود

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه سفر هیئت دولت به استانهای مختلف کشور برکات زیادی را به همراه داشته، افزود: یکی از برکات قابل توجه این سفر تحقق فرامین مقام معظم رهبری در توزیع عادلانه امکانات در کل کشور است.

وی با اشاره به اینکه باید تمام استانهای کشور از بودجه و امکانات لازم بهره برند، تصریح کرد: این مهم با سفرهای استانی هیئت دولت به مناطق مختلف کشور محقق شده است که می توان از مصوبات آن به این نگاه دولت دست یافت که مصوبات مهمی را به همراه داشته است.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان همچنین به هیئت دولت پیشنهاد کرد تا در مسائل فرهنگی و دینی مردم بیشتر ورود کنند زیرا جای کار در امور فرهنگی بسیار است، چنانچه به طور مثال ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان سال گذشته از لحاظ فعالیتهای انجام شده در کشور نمونه شد.