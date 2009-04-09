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۲۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان؛

مسائل فرهنگی و دینی در مصوبات استانی هیئت دولت لحاظ شود

مسائل فرهنگی و دینی در مصوبات استانی هیئت دولت لحاظ شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: آیت الله سید ابوالحسن مهدوی گفت: باید امور فرهنگی و دینی در سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود.

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه سفر هیئت دولت به استانهای مختلف کشور برکات زیادی را به همراه داشته، افزود: یکی از برکات قابل توجه این سفر تحقق فرامین مقام معظم رهبری در توزیع عادلانه امکانات در کل کشور است.

وی با اشاره به اینکه باید تمام استانهای کشور از بودجه و امکانات لازم بهره برند، تصریح کرد: این مهم با سفرهای استانی هیئت دولتبه مناطق مختلف کشور محقق شده است که می توان از مصوبات آن به این نگاه دولت دست یافت که مصوبات مهمی را به همراه داشته است.

دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان همچنین به هیئت دولت پیشنهاد کرد تا در مسائل فرهنگی و دینیمردم بیشتر ورود کنند زیرا جای کار در امور فرهنگی بسیار است، چنانچه به طور مثال ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان سال گذشته از لحاظ فعالیتهای انجام شده در کشور نمونه شد.

کد مطلب 855323

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