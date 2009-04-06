عید قربان در فیلیپین تعطیل رسمی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیلیپین دیلی اینکویرر، سخنگوی رئیس جمهور اظهار داشت که پاییز امسال روزهای 27 و 28 نوامبر( 6 و 7 آبان) دو روز به مناسبت جشن عید قربان تعطیل رسمی خواهد بود.

تاریخ این تعطیلی که براساس ماه های قمری محاسبه می شود هرسال تغییر خواهد کرد.

سرجی رموندی دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری نیز طی مصاحبه ای اظهار داشت این قانون روز عید پاک توسط رئیس جمهور امضا می شود.

ادواردو ارمیتا سخنگوی رئیس جمهور گفت: عید قربان دومین عید مهم در تقویم اسلامی است که 6/1 میلیون مسلمان در سراسر جهان که دربرگیرنده 10 میلیون مسلمان فیلیپینی نیز می شود این جشن را گرامی می دارند.

