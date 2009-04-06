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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

عید قربان در فیلیپین تعطیل رسمی می شود

عید قربان در فیلیپین تعطیل رسمی می شود

رئیس جمهور فیلیپین یکشنبه 23 فروردین همزمان با عید پاک، قانونی را امضا می‌کند که به موجب آن دو روز به مناسبت عید قربان تعطیل ملی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیلیپین دیلی اینکویرر، سخنگوی رئیس جمهور اظهار داشت که پاییز امسال روزهای 27 و 28 نوامبر( 6 و 7 آبان) دو روز به مناسبت جشن عید قربان تعطیل رسمی خواهد بود.

تاریخ این تعطیلی که براساس ماه های قمری محاسبه می شود هرسال تغییر خواهد  کرد.

سرجی رموندی دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری نیز طی مصاحبه ای اظهار داشت این قانون روز عید پاک توسط رئیس جمهور امضا می شود.

ادواردو ارمیتا سخنگوی رئیس جمهور گفت: عید قربان دومین عید مهم در تقویم اسلامی است که 6/1 میلیون مسلمان در سراسر جهان که دربرگیرنده 10 میلیون مسلمان فیلیپینی نیز می شود این جشن را گرامی می دارند.

کد مطلب 855324

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