سرقت و ضرب و شتم عامل اصلی دستگیری نوجوانان در نوروز

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش رفتارهای خشونت آمیز در میان نوجوانان از مرحله هشدارگذشته و به امری نگران کننده تبدیل شده است.

کارشناسان وقوع جرایم خشونت آمیز معتقدند که در حدود دو سال است که پرخاشگری در میان نوجوانان ایرانی شدت گرفته اما هنوز اقدامات فرهنگی و تربیتی خاصی در این امر از سوی مسئولان امر انجام نشده است.

به عقیده آنان ضرب و شتم و پرخاشگری جزء بیشترین جرایم نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت محسوب می شود و ادامه این روند به طور حتم باعث خواهد شد تا در سالهای نه چندان دور شاهد ارتکاب جرایم سنگین تر از این قشر باشیم.

مدیر کانون اصلاح و تربیت در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بررسی علل ورود نوجوانان به کانون نشان می دهد که پرخاشگری در میان پسران بیش از دختران بوده و اغلب آنان 17 ساله هستند.

محسنی همچنین درباره میزان ورودی نوجوانان بزهکار به کانون اصلاح و تربیت در ایام نوروز گفت: بررسیها نشان می دهد ورودی نوجوانان بزهکار به کانون در این ایام هیچ گونه افزایشی نداشته است و به گونه ای ورودیها به کانون چندان چشمگیر نبوده است.

مدیر کانون اصلاح و تربیت در خصوص مصرف مشروبات الکلی در میان نوجوانان که پیش از این عنوان شده بود که در میان بزهکاران جوان و نوجوان در حال افزایش است گفت : در ایام نوروز ورودی به کانون اصلاح و تربیت به دلیل مصرف مشروبات الکلی نداشته ایم.