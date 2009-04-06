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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۲۰

جابجایی بیش از دو میلیون مسافر توسط پایانه مسافربری مشهد

جابجایی بیش از دو میلیون مسافر توسط پایانه مسافربری مشهد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان پایانه مسافربری شهرداری مشهد از جابجا شدن بیش از دو میلیون و 167 هزار مسافر از طریق پایانه مسافربری مشهد در ایام نوروز خبر داد.

محمدرضا ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: همزمان با آغاز سال نو، شهردار، فرماندار، نمایندگان مجلس و جمعی دیگر از مسئولان با حضور در پایانه مسافربری به استقبال نخستین مسافران نوروزی رفتند و با اهدای شاخه‌های گل و هدایا، سال نو را به آنان تبریک گفتند.

مدیرعامل سازمان پایانه مسافربری شهرداری مشهد تصریح کرد: در ایام نوروز بیش از دو میلیون و 167 هزار مسافر از طریق پایانه مسافربری مشهد جابه‌جا شدند.

وی ادامه داد: این حجم از میزان مسافر از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال جاری از طریق 52 هزار و 108 دستگاه اتوبوس آمد و شد نموده‌اند.

ابراهیم‌زاده گفت: توزیع بیش از 50 هزار نقشه، ‌بروشور و بسته‌های فرهنگی به مسافران، فعالیت اورژانس موتوری، استقرار نمایندگان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها، حضور قاضی کشیک تعزیرات حکومتی و تمهیدات ویژه‌ برای تهیه بلیت طی ایام تعطیلات نوروز توسط پایانه‌ مسافربری در ایام نوروز اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال مکان ویژه‌ای در پایانه مسافربری برای اتوبوس‌های دربستی جهت اعزام کاروان راهیان نور اختصاص یافت که مورد استقبال قرارگرفت.

 

 

کد مطلب 855333

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