به گزارش خبرنگار مهر در اهر، حمایت قدیم پور ظهر دوشنبه در جمع شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی اهر افزود: شوراها برای تداوم برنامه ها و فعالیتهای خود نیازمند تخصیص اعتبار از سوی نهادهای ذیربط هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه عدم اختصاص اعتبار لازم از سوی دولت برای شوراهای اسلامی شهرهای کوچک و روستاها که فاقد منابع مالی در حد شهرهای بزرگ هستند مانع جدی برای فعالیتهای آنها است.

قدیم پور با بیان اینکه به دلیل مشکلات یاد شده اهداف تشکیل شوراها در این مناطق عملی نمی شود اظهار داشت: این امر موجب شده است فعالیت شوراها در مناطق روستایی و بخشهایی کمرنگ شود.

وی گفت: هم اکنون بعلت اینکه 74 روستای کمتر از 20 خانوار بخش مرکزی اهر فاقد شورا هستند تمام امور مربوط به این روستاها توسط شورای بخش مرکزی انجام می شود.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان اهر یادآور شد: از آنجاکه هزینه ای برای ایاب و ذهاب و سایر موارد جهت سرکشی به روستاها و حل مشکلات آنها در نظر گرفته نشده است اعضای شورای بخش مرکزی بصورت افتخاری به امورات مربوطه رسیدگی می کنند.

به گفته وی، این افراد بدون دریافت حق جلسه و حتی هزینه فعالیتهای جاری خود کار می کنند که این مسئله بعلت نبود منبع مالی است.

وی افزود: شوراهای شهرهای کوچک و روستاها مجبور هستند هزینه ملزومات اداری را نیز خود تامین نمایند که همه این موارد باعث شده اعضای شوراهای اسلامی روستاها انگیزه کافی برای فعالیت بیشتر خود نداشته باشند .

حمایت قدیم پور گفت: متاسفانه با گذشت بیش از 10 سال از فعالیت شوراها علیرغم مشکلات موجود تدابیری برای حل آن صورت نگرفته و اگر این امر بدین منوال تداوم یابد فعالیت شوراها در مناطق روستایی بسیار کمرنگ خواهد شد.

رئیس شورای بخش مرکزی اهر از مسئولان دولتی خواست حداقل در جهت حمایت از شوراهای اسلامی روستایی با اتخاذ تدابیر لازم در قالب طرح یا لایحه ای از سوی دولت و مجلس در طول فعالیت شوراها و به منظور تشویق آنها از مزایای بیمه رایگان بهره مند شوند.