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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

پنج هزار سمنانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

پنج هزار سمنانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: پنج هزار نفر از استان سمنان در قالب 21 کاروان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند.

مسئول ستاد اطلاع رسانی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با اعلام این خبر گفت: از این تعداد دو هزار نفر دانشجو در قالب 9 کاروان، 240 نفر دانش آموز در قالب یک کاروان اعزام شدند و بقیه را قشرهای مختلف مردم در قالب 11 کاروان تشکیل می دادند.

سرهنگ محمد علی کارگر مطلق با بیان اینکه کاروان دانشجویی از چهارم تا 27 اسفند ماه 87 به مناطق یادشده اعزام شدند، ادامه داد: اعزام کاروانهای راهیان نور از 24 اسفند ماه تا چهاردهم فروردین ماه سال جاری صورت گرفته است.

وی افزود: این کاروانها از مناطق عملیاتی دو کوهه، فتح المبین، فکه، هویزه ، طلائیه، دهلاویه، پاسگاه زید، شلمچه، والفجرهشت، خرمشهر و آبادان بازدید کردند.

به گفته وی، این کاروانها توسط 40 دستگاه اتوبوس به مناطق اعزام شدند و علاوه بر این کاروانها 400 نفر نیز با خودروهای شخصی از استان سمنان برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس راهی این مناطق شده اند.

مسئول ستاد اطلاع رسانی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان یادآور شد: یک هزار و 70 نسخه خبرنامه و دو هزار نسخه ویژه نامه رهپویان ولایت در این کاروانها توزیع شده است.

کد مطلب 855356

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