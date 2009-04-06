افزایش 135 درصدی میزان صادرات پتروشیمی تبریز

عظیم عبدل‌ نژاد ممقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: ارزش این میزان مواد پلیمری 88 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال قبل 120 درصد افزایش نشان می ‌دهد.

وی ادامه داد: در طول سال 1387 ارزش صادرات این واحد صنعتی در مقایسه با سال قبل خود با 135 درصد افزایش به بیش از 88 میلیون دلار رسید.

عبدل‌ نژاد ممقانی عنوان کرد: محصولات این واحد صنعتی به ترتیب به کشورهای چین، آلمان، ترکیه و چند کشور آسیایی و اروپایی صادر شده است.

مدیرعامل پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: سال گذشته 281 هزار تن محصول در اختیار صنایع پایین دستی پتروشیمی قرار گرفته است.

عبدل ‌نژاد ممقانی ادامه داد: مجموع تولیدات پتروشیمی تبریز در سال 1387به بیش از 721 هزار تن رسیده است‌.

وی گفت: از سوی دیگر علاوه بر صادرات در یک سال گذشته 281 هزار تن از فرآورده ‌های پتروشیمی تبریز به ارزش دو هزار و 819 میلیارد ریال در اختیار صنایع پایین دست داخلی قرار گرفته که در مقایسه با سال گذشته از نظر ارزش ریالی شش درصد افزایش نشان می‌ دهد.