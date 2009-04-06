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۱۷ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

"ققنوس" امشب از شبکه دو پخش می‌شود

"ققنوس" امشب از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "ققنوس" به کارگردانی قاسم جعفری امشب ساعت 20:50 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی صدیقه صحت به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه ‌شده و شیوا خنیاگر، مجید حاجی‌زاده و سیما تیرانداز نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

داستان "ققنوس" درباره زنی به نام نارینه است که همسرش فرهاد او را در آلمان رها کرده است. نارینه وقتی به ایران بازمی‌گردد در ویلایی زندگی می‌کند که در آنجا دختری به نام جواهر زندگی می‌کند و ...

کد مطلب 855424

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