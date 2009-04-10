افسردگی والدین به فرزندان منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وب مد چنانچه والدین دچار افسردگی باشند فرزندانشان نیز بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی خواهند بود .

بنابر همین گزارش این مسئله در مورد کودکان نیز صدق می کند و ممکن است چندین نسل در یک خانواده دچار افسردگی شوند.

که البته دوران عود و نهفتگی آن در افراد مختلف با هم متفاوت است.

بررسیها نشان داده که افسردگی مادران به مراتب بیشتر از پدران بر فرزندان موثر است و استرس و ناراحتی مادر حتی ممکن است سالها در فرزندان نهفته باشد اما در دوران نوجوانی یا جوانی خود را به شکل افسردگی نشان دهد.

نکته مهم اینجاست که چنانچه یکی از والدین در دوران جوانی و قبل از 20 سالگی دچار افسردگی شده باشد احتمال بروز افسردگی در فرزندان چند برابر و در مواردی تا 4 برابر افزایش می یابد.

متخصصان معتقدند افسردگی نیز مانند دیابت و بیماریهای قلبی قابل انتقال به فرزندان است به همین دلیل والدین در صورت بروز علائم حتماً باید تحت درمان قرار بگیرند تا سلامت روحی فرزندانشان مورد تهدید قرار نگیرد.