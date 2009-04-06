سه تیم دوچرخه سواری عازم تورهای بین المللی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته برای شرکت در تور بین المللی تایلند عازم بانکوک شده است. تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز با پایان یافتن این تور در دو تور جیلاجاه مالزی و اندونزی شرکت خواهد کرد.

تیم پتروشیمی تبریز نیز با ترکیب مهدی سهرابی، حسین عسگری، "اندری میروف"، قادر میزبانی، حسین جهانبانیان، محمد پورسیدی، 25 فروردین ماه تهران را به مقصد مالزی برای شرکت در تور بین المللی جیلاجاه ترک می کند.

این تیم با پایان یافتن تور مالزی، با ترکیب مهدی سهرابی و قادر میزبانی و جایگزینی احد کاظمی به جای حسین عسگری و مهدی فریدی به جای حسین جهانبانیان عازم تور بین المللی اندونزی خواهد شد.

تیم ولی عصر کرمان نیز با دریافت مجوز حضور در لیگ برتر باشگاه های کشور برای نخستین بار با ترکیب علی اسلام پور، محمد زنگی آبادی، مهدی احمدی، علیرضا اصغر زاده، جلیل اسلامی و حسین اسلامی پنجم اردیبهشت ماه عازم تور بین المللی اندونزی خواهد شد.

این سه تیم باشگاهی ایران با پایان یافتن تور اندونزی و کسب آمادگی بیشتر به تهران بازگشته و در دومین دوره تور بین المللی ریاست جمهوری در ایران شرکت می کنند.