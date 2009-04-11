محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان لیگ دوچرخه سواری با هدف تامین اعتبارات مالی و هماهنگی‌های بیشتر در این فدراسیون تشکیل شد اما با گذشت چند ماه از فعالیت این مجموعه هنوز شاهد تغییری در روند برنامه‌ها نیستیم.

وی با بیان اینکه یکی از قول‌های رئیس این سازمان در تامین منابع مالی بوده است، افزود: قرار بود مسئول سازمان لیگ فدراسیون دوچرخه سواری بلافاصله پس از انتصاب، مبلغی را به صورت ضرب الاجل به سازمان لیگ تزریق کند اما هنوز این بودجه تامین نشده است و ما منتظریم تا مسئولان به وعده خود عمل کنند.

وفایی خاطر نشان کرد: متاسفانه در پایان سال 87 و در مرحله اول لیگ برتر دوچرخه سواری شاهد ناهماهنگی هایی در بخش اجرایی و اداری لیگ بودیم تا در نهایت با وجود حضور تیم‌ها و رکابزنان مسابقات جاده لغو و به زمان دیگری موکول شود.

مسئول اجرایی سازمان لیگ ادامه داد: برنامه‌های اجرایی لیگ دوچرخه سواری همچون گذشته توسط کمیته‌های مسابقات و اجرایی لیگ دنبال می شود و هنوز حرکت مثبتی از سوی سازمان لیگ برای ایجاد تغییر و تحول انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه سازمان لیگ در سال 88 برنامه‌های فشرده‌ای را دنبال خواهد کرد، گفت: مراحل بعدی لیگ‌های دوچرخه سواری باشگاه‌های ایران خردادماه برگزار می شود و قطعا اگر تا آن زمان منابع مالی تامین شود مشکلات سازمان لیگ منتفی خواهد شد.

وفایی اظهار داشت: هر چند ما در برخی بخش‌های اجرایی لیگ مشکل داریم اما با توجه به آغاز این مسابقات در سال 87 لیگ‌های برتر، دسته یک، جوانان و امید در زمان مقرر خود یعنی شهریور ماه به پایان می رسد.