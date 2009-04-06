احداث خانه های عالم در مبارزه با تهاجم فرهنگی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان لنگرود ظهر دوشنبه در جمع مردم و هیئت امنای روستای لوکلایه این شهرستان اظهار داشت: نظام جمهوری فضایی را ایجاد کرد که در افقی نقاط کشور به ویژه در دهستانها و روستاها مکان فرهنگی تاسیس شده و سطح آگاهی های مردم نسبت به توطئه دشمنان بیشتر شود.

قنبری ادامه داد: خانه های عالم در جاهای مختلف کشور در حال احداث است تا علمای بیشتری جذب شده و به امر تبلیغ دین بپردازند.

مدیر تبلیغات اسلامی لنگرود در ادامه با اشاره به اینکه دشمنان با ترفندهای مختلف تهاجم فرهنگی سعی در منحرف کردن جوانان دارند، یادآور شد: ساخت مراکز فرهنگی و قرآنی در جهت فراگیری آموزه های دینی و قرآنی و آموزش و تشویق جوانان باعث ناکامی دشمنان در رسیدن به اهدافشان خواهد شد.