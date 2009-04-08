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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

در ایام نوروز؛

حوادث رانندگی معابر شهری گیلان 50 درصد کاهش یافت

حوادث رانندگی معابر شهری گیلان 50 درصد کاهش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان از کاهش 50 درصدی حوادث رانندگی در معابر شهری استان نسبت به نوروز 78 خبر داد.

سرهنگ تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار در ایام تعطیلات نوروز معابر شهری گیلان شاهد کاهش 50 درصدی فوت شدگان حوادث رانندگی است.

وی از کاهش 39.8 درصدی مجموع تصادفات درون شهری در ایام تعطیلات نوروز 88 اشاره کرد و افزود: این نیز موفقیت بزرگی در کارنامه پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان است.

حسینی یادآور شد: اجرای طرحهای مختلف ترافیکی به موقع، آموزش مقررات ترافیکی مناسب با ایام و توصیه های لازم ترافیکی از طریق رسانه ها و جراید استانی، اجرای طرح موفق همیار پلیس در مقاطع مختلف تحصیلی در سطح کشور و استان، ارتقا سطح آگاهی و احترام گذاشتن مردم به مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز تعامل دستگاه های مختلف از جمله عوامل کاهش تصادفات در این استان است.

رئیس راهور گیلان بیان داشت: با احترام گذاشتن به قوانین و مقررات ترافیکی و رعایت حقوق حقه دیگران در چرخه ترافیک می توان ترافیک ایمنی در سال جاری داشت.

کد مطلب 855534

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