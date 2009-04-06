اصلاح هندسی یک هزار و 525 معبر تهران در سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسن آقایی با بیان اینکه سال گذشته مناطق 22 گانه شهر تهران عملکرد قابل قبولی در حوزه حمل ونقل و ترافیک داشتند اظهار کرد: در سال 87 شاهد احداث 8 شهرک آموزش ترافیک و بازسازی 8 شهرک قدیمی، احداث و بهره برداری 8 پایانه مستقل حمل ونقل عموی و بهسازی و ساماندهی 37 پایانه بودیم و ایجاد 18 میلیون متر مربع خط کشی محوری، نصب 90 دستگاه پل عابر پیاده، ایجاد و نصب بیش از 72 هزار علامت راهنمایی و رانندگی، نصب و نگهداری هزار و 132 عدد سرپناه ، نصب 31 هزار و 550 متر نرده از جمله اقداماتی است که سال گذشته در مناطق 22 گانه شهر تهران محقق شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات مناسبی در راستای مناسب سازی شهر برای تردد معلولین و جانبازان صورت گرفته است تصریح کرد: مطالعات گسترده ای در 5 منطقه شهر تهران برای مناسب سازی معابر جهت تردد آسان معلولین و جانبازان صورت گرفته و به مناطق ابلاغ شده است و امسال با برنامه ای مدون و از پیش تعیین شده در راستای مناسب سازی شهر برای زندگی و تردد معلولین و جانبازان اقدام خواهیم کرد.

مدیر کل هماهنگی امور مناطق معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه عملیات احداث 7 پارکینگ طبقاتی در حال اجرا است گفت: در مناطق 1،4،10،11،17 پارکینگهای طبقاتی جدیدی در دست ساخت است که امیدواریم با احداث این پارکینگها بخشی از مشکلات ناشی از کمبود فضای پارک در تهران رفع شود همچنین با توجه به احداث 3 پارکینگ کوچک مکانیزه در منطقه 4 به عنوان نمونه، احداث این نوع پارکینگها نیز امسال پیگری می شود.

وی ادامه داد: احداث خط 2 و 3 اتوبوسهای تندرو نیز از مهمترین اقدامات حوزه حمل ونقل و ترافیک در سال گذشته بود که بدون همکاری و هماهنگی مناطق امکان پذیر نبود همچنین پیاده راه سازی محدوده بازار، واگذاری 5 هکتار زمین به شرکت واحد جهت انطباق توقف گاه ها، احداث ترمینال در مجاورت ایستگاه مترو شهری و... از دیگر اقداماتی بوده که مناطق مختلف شهرداری تهران در سال گذشته انجام داده اند.