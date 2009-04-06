به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان در نشست خبری امروز که پیش از دیدار این تیم مقابل صبای ایران در هتل المپیک شهر قم برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: ما به همراه 20 بازیکن آماده به ایران آمده‌ایم. در تیم ما سه بازیکن لژیونر حضور دارد که البته یکی از آنها به دلیل مصدومیت از سفر به ایران بازماند.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال پاختاکور برای شکست صبای قم به ایران آمده است، افزود: آمده‌ایم تا یک بازی خوب را به نمایش گذاشته و نتیجه‌ای ایده‌آل کسب کنیم. ما می‌توانیم با برتری در دیدار فردا پایانی خوب در دور رفت از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم. به همین خاطر این فرصت را به راحتی از دست نخواهیم داد.

جلیل‌اف تصریح کرد: دیدارها و نتایج تیم صبای ایران را دنبال کرده‌ام و می‌دانم این تیم در هفته گذشته پرسپولیس را شکست داده و به رده چهارم جدول مسابقات باشگاهی ایران صعود کرده است. من صبای ایران را تیمی خوب می‌دانم که می‌تواند رقیبی قابل احترام برای ما باشد.

وی گروه A مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا را سخت‌ترین گروه این مسابقات ارزیابی کرد و گفت: هر چهار تیم حاضر در این گروه مدعی صعود هستند. بازی‌های هر چهار تیم به هم نزدیک است و تیمی از پیش بازنده نیست. با وجود این دشواری‌ها ما سعی می‌کنیم تا پایان مرحله گروهی جایگاه خود را در صدر جدول گروه حفظ کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان با بیان اینکه شناخت کافی از فوتبال ایران دارد، افزود: ایران از جمله تیم‎های خوب آسیاست که در سطح جهان نیز شناخته شده است. ما سابقه رویارویی با تیم‌های ایرانی را داریم. در سال 1996 من همراه با تیم پاختاکور مقابل 120 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی با تیم استقلال بازی کردیم. ایران با بازیکنان مطرحی چون علی دایی در جهان شناخته شده است.

وی درخاتمه تصریح کرد: تیم ما همیشه بین پنج تا هفت بازیکن در تیم ملی ازبکستان دارد و در دیدارهای اخیر مقابل قطر و استرالیا پنج بازیکن از تیم ما تیم ملی را همراهی کردند.