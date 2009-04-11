بیمه محصولات کشاورزی؛ عامل ثبات در زندگی کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشک نیمکره شمالی و داشتن ذخائر منابع آبی بسیار ضعیف و نزولات جوی کم، ‌نابسامانی بازار محصولات کشاورزی و در نتیجه نوسان قیمت محصولات کشاورزی و نداشتن امنیت شغلی کشاورزان از مواردی است که کشاورزی در کشور را با ریسک همراه کرده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی از راههای مهم برای کاهش خطرپذیری شغل کشاورزی در کشور باشد به گونه ای که مسئولان با تحت پوشش قرار دادن محصولات کشاورزی می توانند امنیت را برای کشاورزان فراهم آورند.

کشاورزان باید از تضمین کافی برای ادامه شغل و زندگی خود برخوردار باشند

بر اساس اظهار نظر دست اندرکاران ‌‌باید بین ‌کشاورزی که روی زمین کار می کند و زحمت می کشد با بارفروشی که در شهرها حاصل تلاش کشاورزان را به مصرف کننده عرضه می کند تفاوت منطقی و معقولی وجود داشته باشد به طوریکه باید علاوه بر افزایش بازدهی کار کشاورزی، کشاورز نیز از تضمین کافی برای ادامه شغل و زندگی خود برخوردار باشد.

بنابراین باتوجه به ریسک بالایی که کشاورز تحمل می کند علاوه بر استفاده و بهره گیری بیشتر و علمی تر از منابع آب و خاک، باید با ‌بیمه کردن محصولات کشاورزی برای اقتصادی کردن و تضمین بخشیدن به کار کشاورزی اقدام کرد.

این درحالیست که عملیات بیمه محصولات کشاورزی که با کمک دولت و بانک کشاورزی از اوائل انقلاب اسلامی آغاز شده هم اکنون تا حدی توسعه یافته به نحوی که امروزه نزدیک به یک سوم از حجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که امید است تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه قرارگیرد.

خسارات ناشی از خشکسالی چندین برابر خسارات سیل و زلزله است

ازسوی دیگرهرچند که طی سالهای گذشته در زمینه پرداخت خسارات وارده بابت خشکسالی،‌ فعالیتهای مثبتی صورت گرفته اما در مقایسه با میزان خسارات وارده واقعا ناچیز است، البته این درحالیست که خسارات ناشی از خشکسالی چندین برابر خسارات سیل و زلزله است که بیمه محصولات کشاورزی یک راه تضمین بخش برای کشاورزان به شمارمی آید.

مدیرگروه‌ خدمات بیمه‌ محصولات کشاورزی گیلان در مورد روند بیمه‌گذاری کشاورزی در استان گفت: بیمه شدن محصولات کشاورزی در گیلان از سال ‪ ۶۷ ‬ و با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن محصول برنج و ‪ ۴۰۰ ‬ نفر بیمه‌گذار آغاز شد.

ولی‌الله آزادپیما افزود: از آن زمان به بعد با افزوده شدن تعداد محصولات به فهرست بیمه هم اکنون ‪ ۳۸ ‬ محصول در گیلان تحت پوشش بیمه است و تعداد بیمه‌شدگان نیز به ‪ ۲۶۴ ‬ هزار نفر بهره ‌بردار کشاورزی افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: این کشاورزان محصولات خود را در بخشهای زارعت، دام، طیور، آبزیان، جنگل و مراتع و در قبال حوادث و خسارتهای ناشی از عوامل قهری و بیماریهای غیرکنترل و قرنطینه‌ای بیمه کرده‌اند.

آزاد پیما با اشاره به تنوع محصولات بیمه شده گیلان گفت: برنج، گندم، جو، کلزا، سویا، ذرت علوفه‌ای و عدس از جمله محصولات بیمه شده در بخش زراعت است.

وی بیان کرد: در بخش محصولات باغی نیز زیتون، چای، مرکبات، گردو، انارشیرین و کیوی و در بخش دام نیز دام‌های سبک و سنگین، دام صنعتی، دام پرواری، دامهای بومی و آمیخته، گوسفند، بز، گاومیش و واحدهای پرواربندی تحت پوشش بیمه قرار دارند.

مدیر گروه خدمات بیمه محصولات کشاورزی گیلان از بیمه مرغ اجداد و مرغ مادر اعم از تخمگذار و گوشتی، نیمچه گوشتی، مرغ تخم گذار تجارتی و بوقلمون صنعتی به عنوان طیور بیمه شده در گیلان نام برد.

آزادپیما اظهار داشت: دیگر محصولات تحت پوشش بیمه کشاورزی در گیلان شامل ماهیان گرمابی و سردآبی، زنبورعسل، کرم ابریشم، مراتع، جاده‌های درجه دو جنگلی، طرح‌های بهره‌برداری جنگلی، عملیات آبخیزداری و خیار وگوجه فرنگی گلخانه‌ای است.

وی تحت پوشش قرارگرفتن بیمه محصول بادام زمینی را هم با توجه به وسعت کشت آن در سطح استان از برنامه‌های جدید صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعلام کرد.

این مسئول در صندوق بیمه کشاورزی استان با اشاره به روند رو به رشد بیمه کشاورزی، این بیمه را پشتیبانی اساسی و اقتصادی برای کشاورزان، تضمین‌کننده تولید و چتر حمایتی دولت برای تضمین تولید خواند.

آزادپیما اظهار داشت: بیمه محصولات کشاورزی تا حدود زیادی تمکن مالی و ادامه امکان تولید را بعد از بروز خسارت برای بهره‌برداران بخش کشاورزی پایدار و ماندگار می‌کند.

پارسال ۱۸۰ ‬ میلیارد ریال غرامت بابت خسارتهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در گیلان پرداخت شد

وی یادآور شد: در سال زراعی گذشته بابت خسارتهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی وارده به محصولات کشاورزان در گیلان ‪ ۱۸۰ ‬ میلیارد ریال غرامت پرداخت شد که این میزان غرامت پرداخت شده ‪ 4.2 ‬ درصد بیشتر از حق بیمه دریافت شده از کشاورزان بوده است.

آزادپیما اظهار داشت: از مجموع غرامت پرداخت شده ‪ ۱۴۰ ‬ میلیارد ریال مربوط به زراعت برنج و بقیه در بخش باغات زیتون و مرکبات بوده ‌است.

مدیرگروه خدمات بیمه محصولات کشاورزی گیلان، بیشترین خسارت وارده به محصولات کشاورزی در گیلان که منجر به پرداخت ‪ ۳۶۵ ‬ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان شد را مربوط به سال زراعی ‪ ۸۴ - ۸۵ ‬ اعلام کرد.

آزاد پیما ادامه داد: همچنین محصول برنج بیشترین خسارت یعنی ‪ ۲۶۴ ‬ میلیارد ریال از مجموع خسارتهای پرداخت شده در استان را به خود اختصاص داده است.

وی مهمترین دستاورد بیمه محصولات کشاورزی را اجرای اصل ‪ ۴۴ ‬ قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی دانست و افزود: با به کارگیری بخش خصوصی در پنج سال گذشته، ‪ ۵۰۰ ‬ نفر ازفارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی در صندوق‌های کارگزاری بیمه و در قالب ‪ ۲۷ ‬ شرکت کارگزاری مشغول به کار شدند.

مدیرگروه خدمات بیمه محصولات کشاورزی گیلان یادآور شد: این کار علاوه بر به کارگیری نیروهای ماهر و متخصص در امور مربوطه و ایجاد اشتغال، بهره ‌وری کار را هم افزایش می‌دهد.

به هرحال آنچه گسترش و توسعه بیمه محصولات کشاورزی را توجیه می کند ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی است از این رو به کارگیری ابزاری دقیق و مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت آسیب پذیر و فعال بخش کشاورزی و افزایش قدرت تولید و بالا بردن سطح زنگی مثمرثمر خواهد بود.

خدمات رسانی بیمه محصولات کشاورزی در سالهای اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بوده و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی متعددی بر پذیرش و تقاضای بیمه از سوی کشاورزان تأثیر گذاشته است لذا تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی و سیاست گذاری مناسب از سوی دولت می تواند در گسترش بیمه محصولات کشاورزی بسیار مفید باشد.

بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف براساس یکی از روش های هزینه تولید و یا در نظر گرفتن نسبتی از بازده محصول و وام پرداخت شده به کشاورز صورت می گیرد، اصولاً بیمه کشاورزی از سوی دولت ها برای حل دو مشکل اساسی درآمد پائین و درآمد بی ثبات مورد توجه قرار می گیرد.

برای پذیرش بیمه از سوی کشاورزان باید سطح آگاهی های عمومی را بالا برد

به طور کلی برای پذیرش بیمه از سوی کشاورزان باید سطح آگاهی های عمومی آنان را نسبت به بیمه بالا برد، تعیین نسبی اثر عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فنی و به خصوص عامل ریسک پذیری کشاورزان بر فرآیند تصمیم گیری آنان نسبت به تقاضا و پذیرش بیمه کشاورزی بسیار مهم است امید است که مسئولان و متولیان بخش کشاورزی با توجه بیشتر و تخصیص اعتبارات به موقع در زمینه محصولات کشاورزی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی کمک کنند.