بهاء بلیت مسافرین با 20 درصد کاهش به نرخ قبل بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد پیش از ظهر امروز در جمع مدیران شرکت های مسافربری استان افزود: به لحاظ تشویق و ترغیب مالکان و رانندگان اتوبوسهای بین شهری به جابجایی مسافران نوروزی و جبران برخی هزینه های یکسر خالی اتوبوس های مذکور در ایام نوروز هر سال 20 درصد نرخ جابجایی مسافران در ایام طرح نوروزی افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه امسال نیز این طرح از 22 اسفند ماه گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است، اظهار داشت: با اتمام طرح جابجایی مسافران نوروزی در روز یکشنبه 16 نرخ جابجایی مستفرین بین شهری 20 کاهش یافت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی تاکید کرد: این موضوع به کلیه شرکتهای مسافربری خراسان جنوبی ابلاغ شده و هر گونه دریافت وجه اضافی تخلف محسوب می شود.

وحدتی فرد در پایان اجرای طرح نوروزی سال 88 را موفق ارزیابی کرد و یادآور شد: پیش فروش بلیتهای نوروزی از 27 بمهن سال گذشته، اطلاع رسانی مناسب شهروندان جهت برنامه ریزی سفرهای خود در ایام نوروز، مکاتبه با ادارات ذیربط در جهت آمادگی لازم جهت ارائه خدمات بهتر به مسافران را از جمله تداببر اندیشیده شده توسط این اداره کل است.