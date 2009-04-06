به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تهیهکنندههای صنعت فیلمسازی هند از توزیعکنندهها میخواهند از الگویی مشابه هالیوود پیروی کنند.
موکش بات رئیس انجمن تهیهکنندگان و توزیعکنندگان بالیوود در این باره گفت: با این شرایط چارهای جز اعتصاب وجود ندارد. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش فیلمها به نسبت 40 به 60 میان تهیهکنندهها و توزیعکنندهها تقسیم میشود. تهیهکنندهها میخواهند این نسبت متوازن باشد.
با توجه به نمایش چند فیلم ناموفق از ابتدای سال 2009 تاکنون و این مسئله که لیگ برتر کریکت هند ماه آینده آغاز میشود، تماشاگران هندی برای دور ماندن از سینماهای چند سالنه دلایل بسیار دارند. این در حالی است که تقریبا 65 درصد درآمد سینماهای هند از این سینماها به دست میآید.
نظر شما